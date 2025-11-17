El Costa Ártabra y el Baxi Ferrol, las notas positivas del fin de semana

El BBCA y el Basket Ferrol, durante el derbi, fueron la cara y la cruz de la jornada Daniel Alexandre

El Costa Ártabra masculino y el Baxi Ferrol Hotel Almirante capitalizaron las alegrías para los equipos que compiten en la Liga Autonómica de baloncesto después de superar al Ensino Lugo (69-65) y al Trivium (61-51), respectivamente. Mientras tanto, el Basket Ferrol cayó frente al Celtas Rabazas (60-89), mientras que en la Primera División, el BBCA femenino sucumbió ante el MG-Cyasa Fodeba Gijón (83-44).

Sin duda, la mejor noticia de la jornada fue ese triunfo logrado por el Costa Ártabra, ya que superó al Ensino en un duelo crucial por la primera posición. Los de Carlos Cotovad se encomendaron a Isma Fernández, que anotó 30 puntos, para tumbar al cuadro lucense tras la prórroga. En esa misma categoría, el Basket Ferrol, que venía de ofrecer su mejor baloncesto en el derbi local, jugó “nuestro peor partido. Estuvimos muy mal en ataque y en defensa. Esto nos servirá como toque de atención para saber lo qué tenemos que hacer”, apuntó Suso Varela.

De igual manera, Carlos Vázquez, preparador del BBCA femenino, a pesar de la abultada derrota, sacó cosas positivas, ya que “durante ratos estuvimos a buen nivel, pero nos penalizó mucho el mal inicio de partido anotando solo tres puntos en el primer cuarto”. Por suerte, la comarca cerró esta jornada con el triunfo del Baxi Ferrol, que le permite escalar hasta la tercera posición, después de hacerse con un partido muy reñido.