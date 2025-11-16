Primera victoria de Sara Guerrero en la Copa del Mundo de triatlón

Pintanel, Guerrero y Casillas, tras cruza la meta WT

Sara Guerrero puso el punto final a su temporada liderando el triplete español en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la ciudad brasileña de Florianópolis –su primera victoria en una prueba de esta competición–. La triatleta naronesa fue la más rápida en completar una carrera dirimida en la distancia sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de cinco carrera a pie) por delante de la maña Marta Pintanel y la otra deportista vinculada con Ferrolterra, la pacense Miriam Casillas (Triatlón Ferrol).

La deportista local, junto a las que a la postre fueron sus compañeras de podio, se mantuvieron en cabeza desde el principio. De hecho, Guerrero fue la más rápida en completar el recorrido disputado en las agitadas aguas de Florianópolis y eso le hizo formar parte, después de la primera transición, del pelotón cabecero –primera de siete, luego de más diez– que llegó al segundo cambio con un minuto sobre el resto.

Ya en la carrera a pie, Casillas fue, junto a la británica Levi, la que empezó más fuerte para distanciarse unos metros de sus rivales, aunque ya antes de completar la primera de las dos vueltas que había que dar el triplete de españolas tomó la cabeza. Después de completar el primer giro, la pacense se descolgó de sus dos compatriotas y, al poco, Guerrero aumentó el ritmo para encaminarse en solidario a la línea de meta, por delante de Pintanel y de la deportista del Triatlón Ferrol.