Sara Guerrero y Miriam Casillas, olor a doblete local en Florianópolis

Casillas, con su celebrado oro en Chile Cedida

Cuesta recordar cuándo fue la última vez que dos nombres españoles portaban el primer y el segundo dorsal en una cita de la Copa del Mundo. Un hito histórico, a la espera de envolverlo con otro gran resultado, que protagonizan el domingo, desde las 12.30 horas, la naronesa Sara Guerrero Manso y la pacense del Triatlón Ferrol Miriam Casillas García.

Guerrero y Casillas se han ganado por mar y tierra este honor en una espectacular campaña. Especialmente en esta recta final con una gira sudamericana en la que la del Náutico de Narón abrió boca con la plata en Viña del Mar y la de Badajoz puso el plato principal con su celebrado triunfo en San Pedro de la Paz.

Una década después, Miriam Casillas se trae el oro de una Copa del Mundo Más información

Ambos en Chile y diez años después del último oro español de Tamara Gómez. Ahora, las dos se enfundan el neopreno en la Copa del Mundo de Florianópolis, en Brasil, y lo hacen como las rivales a batir, toda vez que no formarán en el pontón de salida ni Lehair ni Howell, también medallistas en la última competición internacional.

Para completar esta triada de favoritas está la anfitriona Djenyfer Arnold, en una competición en formato, de nuevo, sprint, con asimismo la brasileña Vittoria Lopez, la novedad de la estadounidense Kirsten Kasper o la chilena Barbara Riveros como otras que pueden dar la campanada.

Segunda plaza para Sara Guerrero en Viña del Mar Más información

Guerrero quiere sellar un gran año, el mejor de su carrera, que comenzó con su estreno en el cajón en Chengdu y que quiere acabar en este mismo lugar, haciendo honor al uno que llevará en la cita de la mañana del domingo. Un cajón en el que tras la exhibición de Casillas hace siete días no es arriesgado pensar en la posiblidad del doblete español en Brasil, a la espera de desvelar en qué puestos.