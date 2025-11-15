Duelo para respirar entre Racing de Ferrol juvenil y Val Miñor

El grupo ferrolano firmó tablas en su visita al Montañeros Patricia G. Fraga

Importantísimo enfrentamiento el que en la mañana del domingo medirá las fuerzas de dos formaciones inmersas en la lucha por la permanencia en la categoría. El Racing de Ferrol juvenil como anfitrión y el Val Miñor como visitante saltarán al terreno de juego de O Pote –12.30 horas– sabiendo que el ganador presumiblemente podría abandonar la zona de descenso de ese grupo uno de División de Honor.

Los ferrolanos cuentan con una ventaja en esta batalla, ya que estarán respaldados por un O Pote en el que han sumado seis de los siete puntos con los que cuentan en su casillero. Cuatro de estos, además, han llegado en las últimas dos jornadas, con el empate a domicilio ante el Montañeros y la victoria ante el Basander. Una buena dinámica que quieren aprovechar los de Nacho García, encadenando ante su rival directo su tercera jornada puntuando.