Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Duelo para respirar entre Racing de Ferrol juvenil y Val Miñor

Un triunfo podría sacar al ganador de los puestos de descenso de División de Honor

Redacción
15/11/2025 21:15
El grupo ferrolano firmó tablas en su visita al Montañeros
El grupo ferrolano firmó tablas en su visita al Montañeros
Patricia G. Fraga

Importantísimo enfrentamiento el que en la mañana del domingo medirá las fuerzas de dos formaciones inmersas en la lucha por la permanencia en la categoría. El Racing de Ferrol juvenil como anfitrión y el Val Miñor como visitante saltarán al terreno de juego de O Pote –12.30 horas– sabiendo que el ganador presumiblemente podría abandonar la zona de descenso de ese grupo uno de División de Honor. 

Los ferrolanos cuentan con una ventaja en esta batalla, ya que estarán respaldados por un O Pote en el que han sumado seis de los siete puntos con los que cuentan en su casillero. Cuatro de estos, además, han llegado en las últimas dos jornadas, con el empate a domicilio ante el Montañeros y la victoria ante el Basander. Una buena dinámica que quieren aprovechar los de Nacho García, encadenando ante su rival directo su tercera jornada puntuando.

Te puede interesar

Pablo Roca y “Mincha” con la Giant Reign Advanced E+ ante Ciclos Roca

El piloto de freestyle motocross José Canosa “Micha”, embajador de la tienda ferrolana Ciclos Roca
Redacción
espectáculo de circo por el aniversario de Odeón

Humor y acrobacias en la fiesta de cumpleaños de Odeón
Redacción
esfolla de maínzo en Doso

Doso trajo hasta el presente las populares “esfollas do maínzo”
Redacción
Día do veciño organizado pola AVV da Magdalena

El "capitán" de la Óptica Martínez Pardo recibe un caluroso homenaje por el Día del Vecino
Redacción