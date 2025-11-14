En técnica o combate, la delegación local muy presente en el Campeonato de España

Parte de los integrantes del combinado gallego que compiten este fin de semana en Jaén Cedida

Ya demostraron su nivel en las diferentes citas de las ligas nacionales así como en las pruebas gallegas y ahora la delegación local elegida por, precisamente, estos méritos busca dar continuidad a estas celebraciones en la gran fecha del calendario nacional de kárate. El Campeonato de España cadete, júnior y sub 21 se disputa en Jaén durante todo el fin de semana con una se­lección gallega conformada por casi medio centenar de deportistas, entre los que destacan un nutrido grupo de nombres de Ferrol, Narón y Fene.

Varios de estos duplicarán e incluso triplicarán su presencia en el tatami andaluz, como es el caso de la cadete Lía Penabad –Grupo Bazán– o la júnior María Ventureira –San Francisco de Teo–, presentes en la competición individual de kata, en la de equipos y asimismo en sus respectivos pesos en kumite.

Con tres opciones de metal, también entrarán en liza por subirse a esta ansiado cajón los integrantes de la Escuela Superior de Kárate de Narón los hermanos Álvaro y Alejandro Dopico, en cadete y los júnior Adrián Peña, el internacional Marcos Veiga, Samuel Roca, Ainara Vázquez y Uxía Piñeiro. Unas categorías en las que también estarán Sara Torrecilla –AM Fene–, Bruno Díaz –Bunkai– y los sub 21 Brais Higuera , Ramón del Temple –Renbukan– y Alba Rocha –Helenos–