Samuel Barros llega a los cien partidos con el Círculo Gijón

Samuel Barros, con las camisetas que vistió en Gijón CGB

Para Samuel Barros, el partido que esta tarde enfrenta al Círculo Gijón Baloncesto, del que es capitán, con el Clavijo, correspondiente a la séptima jornada liguera del grupo Oeste de Segunda División, será difícil de olvidar. En él, el jugador ferrolano alcanzará los cien partidos defendiendo la camiseta del cuadro asturiano, en el que vive su quinta temporada.

“Muy contento... porque en baloncesto es una cifra a la que es complicada llegar, porque nuestras temporada son de unos 25 partidos, no como en otros deportes”, describe. Aunque tiene experiencia en otros cinco escuadras, varios de la categoría en la que está ahora –antes llamada LEB Plata–, el Círculo Gijón Baloncesto es el único equipo en que ha estado más de una temporada. Además, en sus filas consiguió un ascenso desde Tercera –la antigua EBA– que guarda como uno de sus mejores recuerdos. “Todo eso refleja que estoy a gusto en la ciudad, con el club, con la gente... y que estoy en un equipo competitivo y que quiere seguir en esa línea”, dice el base local.

Recuerdos

Samuel Barros reconoce haber estado muy a gusto en otros de los destinos en los que estuvo –recuerda su primera temporada en el Xuven de Cambados, con el que debutó en LEB Plata con 19 años, o su estreno como sénior en el Baloncesto Narón–, pero admite que “llegar a esta cifra de partidos en el Círculo Gijón Baloncesto y llevar aquí cinco temporadas no está al alcance de mucha gente”.

Por eso le gustaría seguir en un proyecto que considera como propio y en el que aspira a alcanzar cotas como las vividas hace temporadas por el Gijón Baloncesto, que estuvo varias campañas jugando en la entonces ACB.