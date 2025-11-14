Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

O Esteo ya tiene próxima “víctima” tras deshacerse de 5 Coruña y Xove

Los ponteses reciben en A Fraga al Deporcyl Guardo

Redacción
14/11/2025 20:15
La racha de los ponteses los coloca en la segunda posición
La racha de los ponteses los coloca en la segunda posición
X. Ferreiro

El duelo entre O Esteo y el Deporcyl Guardo, ya de por sí siempre intenso y espectacular, llega en un gran momento para los de Iván López. 

Los de la villa vienen de golear al 5 Coruña en liga y al Xove en Copa Galicia –con el premio del Noia como próximo rival–, una dinámica que a buen seguro se puede repetir en la tarde del sábado en A Fraga –18.00 horas–, teniendo en cuenta los abultados marcadores con los que suelen finalizar los choques entre estas formaciones.

Adri tuvo mucho protagonismo ante el Xove

O Esteo golea al Xove y se cita con el Noia en los cuartos de la Copa Galicia (8-3)

Más información

O Esteo quiere seguir siendo fuerte en casa y mantenerse en la parte alta de la tabla. Eso sí, ante un Guardo que está yendo de menos a más en la competición. “É un rival consagrado na categoría que sempre está a pelexar por ascender”, señala López, cuyo equipo, motivado por los resultados, tendrá que superar el cansancio y el apretado calendario de las últimas jornadas para ganar, por lo que este duelo se presenta como prueba del carácter de la escuadra pontesa.

Los locales buscan dejar a un lado esta semana de tres partidos, en la que “non nos veu ben a nivel físico porque estamos moi xustos de xogadores”, señala.

