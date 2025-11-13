Valdo School, aspirante a todo en Canarias

Bruno Martín, en acción Cedida

Regresa el Campeonato de España de bodyboard y lo hace con una prueba histórica que siempre ha causado sensación entre todo los participantes. La emblemática ola de La Guancha, municipio grancanario de Gáldar, acogerá desde este viernes hasta el domingo este Nacional en el que el Valdo School pondrá el toque local.

Más de 140 deportistas, 147 concretamente, de todo el territorio nacional se desplazarán hasta las islas para disputar los títulos nacionales en las categorías sub 14 mixto, sub 18 femenino, sub 18 masculino, open femenino, open masculino, máster y dropknee. En total, está previsto que haya 71 mangas distribuidas en los tres días de competición, por lo que será un no parar. No habrá ni un solo minuto sin que los mejores deportistas de bodyboard estén compitiendo y demostrando todas sus habilidades en una competición, organizada por el Club Boogie y oficializado por la Federación Española de Surfing, que celebra su novena edición, lo que demuestra el crecimiento que está teniendo esta disciplina.

Los locales

Entre esos 147 inscritos habrá representación local. En concreto, acudirán Juan Sande, Bruno Martín, Lucas Domínguez, Iván Bustabad, Rosalía Pico, María Jesús Zarco, Samuel López, Nico Varela, Hugo Roca e Iván Manso, mientras que Brais González, uno de los favoritos, no podrá acudir por culpa de una lesión.

Aun así, sus compañeros buscarán conseguir los mejores resultados posibles para demostrar el poderío que tiene este deporte en una localidad y en una comarca que tiene una de las canteras más prometedoras de toda España. Da igual que para algunos sea su primera vez compitiendo en un Nacional, no se van a dejar amedrentar por un cártel de lujo en el que figuran nombres de gran peso en el panorama nacional e internacional, como Paco Artiles, Amaury Lavernhe (actual campeón del Frontón King), Willy Luján o Hugo Hernández. Pero entre estos favoritos también se encuentra el de Bruno Martín.

El ferrolano, que cuenta en su palmarés con un subcampeonato del mundo júnior o varios títulos autonómicos, tratará de seguir demostrando todo su talento. Es consciente de que no será nada fácil porque “el nivel es altísimo, ya que participa el pasado campeón del mundo. Además, Canarias es una potencia del bodyboard. Sus olas son bastantes desafiantes porque son de fondo de roca y es otro tipo de olas a las que tenemos en Ferrol. El objetivo es disfrutar, pasarlo bien, aprender y a ver si hay suerte para pasar alguna ronda. Será difícil, pero lo intentaremos”, señaló el ferrolano.

Precisamente, el del Valdo entrará, junto con Juan Sande, este viernes en competición en la categoría open, en la que están previstas 24 mangas. El sábado se disputarán 25 que permitirán terminar a los open su concurso, así como ver toda la competición de los sub 18 masculino y máster, en la que estará Iván Manso.

Por último, el domingo se terminará con “sólo” 22 mangas, que servirán para ver a los inscritos en sub 18 masculino (Lucas Domínguez, Samuel López, Hugo Roca y Nico Varela), máster, femenino (Rosalía Pico y María Jesús Zarco), dropknee, sub 18 femenino y sub 14. Sin duda, este será un broche de oro para un Campeonato de España que tendrá mucho color local y en el que esperan poner el nombre de Valdo School y de Ferrolterra en lo más alto en las distintas categorías que entran en liza.