La delegación local va a por todas al Nacional de Mazarrón

Candela Pérez, en el centro, celebra una victoria que logró en una competición disputada en Chiclana Cedida

Apenas unas semanas después del Gijón Surf City Junior Series, en los que la delegación local dejó muestras de su potencial llevándose varias medallas, ahora los representantes de la escuela RSM acudirán a Mazarrón para competir, este sábado, en el Campeonato de España Bahía Surfing 2025 en el que buscarán, si pueden, replicar los éxitos, pero sobre todo pasarlo bien y seguir creciendo como deportistas.

En concreto, acudirán a tierras murcianas Mateo Sanmartín, Hugo Barros, Icía Robles, en la categoría sub 10, mientras que Candela Pérez lo hará en sub 12 femenina. Aunque “las ganas pesan mucho y los niños están abiertos a ir a cualquier sitio para conocer gente nueva, lugares distintos y competir, lo cierto es que nos espera un viaje muy largo y lo pueden pasar mal porque no están acostumbrados”, reconoce Rubén Sanmartín, entrenador del RSM. Con todo, señala que “esas nuevas experiencias ayudarán a que no sea un trago tan malo”.

Y es que los locales se marcharán hoy, a las 15.00 horas, a Mazarrón, sitio al que llegarán sobre las 5 de la mañana. Casi sin tiempo para descansar, comenzarán a competir desde las 8.00 horas hasta las 18.00. Además, se enfrentarán a un escenario poco conocido, ya que acuden a la Playa Bahía, un lugar en el que “no hay olas y tengo expectativas bajas de que las haya. Eso sí, no me preocupa en exceso porque entrenamos todo tipo de olas y condiciones porque en los campeonatos no salen las olas perfectas, sino al revés”, apunta el entrenador de la escuela RSM.

Eso puede afectar a su rendimiento, al igual que la atención que están generando por los grandes resultados que están cosechando sus pupilos. Sin embargo, a él no le importa, sino que busca que “los niños se lo pasen muy bien. Si hay suerte de conseguir algún resultado bueno, pues genial, pero lo importante es que se diviertan”, indica un Rubén Sanmartín muy orgulloso de sus deportistas.