Exitazo en una cita naronesa que finalmente pudo llenar la Praza da Igualdade

Los más jóvenes disfrutaron de una auténtica fiesta del deporte Daniel Alexandre

Un éxito total, así fue la celebración de la Copa 5x5 Deputación da Coruña de balonmán na rúa, que durante el pasado fin de semana llenó sábado y domingo la Praza da Igualdade en Narón. Esta gran iniciativa de la Federación Galega de balonmano –con el Balonmano Narón como anfitrión en su casa– contó, finalmente, con las condiciones meteorológicas adecuadas para su disputa, tras dos aplazamientos previos. Si bien, esta tardanza no restó en absoluto brillo a esta actividad para sacar el balonmano a la calle.

Fueron más de una decena de formaciones las que, en algunos casos, por primera vez se enfundaban una equipación y disputaban un partido “oficial”. Conjuntos de la cantera del Balonmano Narón, también del vecino Pontedeume y otras formaciones con niñas y niños “que nunca habían jugado”, señalaban desde la directiva del Narón y que se unieron al espectáculo en las inmediaciones de A Gándara.

La fiesta estaba en la pista y también fuera de ella, mostrando esta disciplina a más o menos conocedores, con la clara intención de que este deporte resurja en la comarca. Con música y puestos de merchandising, el acto fue un auténtico altavoz, en esta ocasión, para una entidad naronesa en la que, con reciente cambio de directiva, han aumentado ilusión y “queremos que esto crezca y tenemos unas familias que se unen y trabajan en todas las iniciativas”. Un nuevo y gran paso para seguir alimentando el balonmano en la comarca.