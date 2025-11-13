A Gándara acoge una nueva edición del Trofeo Cidade de Narón

Imagen de la presentación del Trofeo Cidade de Narón Cedida

La natación gallega tiene este sábado, a las 17.00 horas, una cita en Narón. En concreto, la piscina de A Gándara acogerá la edición XXXII Trofeo Cidade de Narón, que también celebra su XXII edición como Memorial Javier Lago, reuniendo a nueve clubes gallegos.

Como no podía ser de otra manera, el Náutico de Narón, encabezado por Amando Guerrero, será el encargado de organizar esta competición a la que acudirán, aparte del club naronés, el CN Xove, CN Arteixo, CN Coruña, CN Culleredo, CN Ferrol, Marina Ferrol, CN Cedeira y CDN Ciudad de Santiago.

Asimismo, acudirán cerca de 200 nadadores y nadadoras, entre los que destacan Lucía Vilarnovo (CN Ferrol), Paula Albes e Icía López (AD Náutico de Narón), el internacional Nicolás Astigarrabia (Marina Ferrol), Teo Sanesteban (Marina Ferrol), Daniel Meizoso (AD Náutico de Narón) y Óscar Etayo (CN Coruña), que son referentes en sus respectivas categorías y buscarán dar un gran espectáculo. Ante este evento, Ibán Santalla, edil de Deportes, destacó “a importancia de apoiar iniciativas como esta que combinan a promoción da actividade física co fomento dos valores deportivos e o traballo en equipo, entre a mocidade”.