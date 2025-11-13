Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

A Gándara acoge una nueva edición del Trofeo Cidade de Narón

Más de 200 nadadores y nadadoras entrarán en liza en esta competición

Redacción
13/11/2025 20:37
Imagen de la presentación del Trofeo Cidade de Narón
Imagen de la presentación del Trofeo Cidade de Narón
Cedida

La natación gallega tiene este sábado, a las 17.00 horas, una cita en Narón. En concreto, la piscina de A Gándara acogerá la edición XXXII Trofeo Cidade de Narón, que también celebra su XXII edición como Memorial Javier Lago, reuniendo a nueve clubes gallegos. 

Como no podía ser de otra manera, el Náutico de Narón, encabezado por Amando Guerrero, será el encargado de organizar esta competición a la que acudirán, aparte del club naronés, el CN Xove, CN Arteixo, CN Coruña, CN Culleredo, CN Ferrol, Marina Ferrol, CN Cedeira y CDN Ciudad de Santiago.

Asimismo, acudirán cerca de 200 nadadores y nadadoras, entre los que destacan Lucía Vilarnovo (CN Ferrol), Paula Albes e Icía López (AD Náutico de Narón), el internacional Nicolás Astigarrabia (Marina Ferrol), Teo Sanesteban (Marina Ferrol), Daniel Meizoso (AD Náutico de Narón) y Óscar Etayo (CN Coruña), que son referentes en sus respectivas categorías y buscarán dar un gran espectáculo. Ante este evento, Ibán Santalla, edil de Deportes, destacó “a importancia de apoiar iniciativas como esta que combinan a promoción da actividade física co fomento dos valores deportivos e o traballo en equipo, entre a mocidade”. 

Te puede interesar

Conversas no Parador Valentín Formoso presidente da Diputación da Coruña

“Ante o mercado da droga que hai nesta comarca non podemos calar a boca”
X. Fandiño
Candela Pérez, en el centro, celebra una victoria que logró en una competición disputada en Chiclana

La delegación local va a por todas al Nacional de Mazarrón
Iago Couce
Bruno Martín, en acción

Valdo School, aspirante a todo en Canarias
Iago Couce
La directora del Jazz de Ría y música local, Aitana Cuétara

La productora ferrolana Aitana Cuétara, mejor manager en los primeros Premios da Industria Musical de Galicia
Redacción