Fútbol sala

O Esteo golea al Xove y se cita con el Noia en los cuartos de la Copa Galicia (8-3)

El conjunto pontés realizó una segunda parte muy completa ante el cuadro lucense

Redacción
12/11/2025 21:01
Adri tuvo mucho protagonismo ante el Xove
Adri tuvo mucho protagonismo ante el Xove
Xosé Ferreiro

O Esteo hizo valer su condición de local en la tercera ronda de la Copa Galicia y goleó a un Xove (8-3), que hace unas semanas había ganado en el Municipal de A Fraga en el campeonato liguero (4-5). 

A pesar de que el conjunto lucense se adelantó en el marcador por medio de Nico, los hombres de Iván López, espoleados por su afición, lograron empatar antes del descanso. Sin embargo, al poco de arrancar recibieron otro duro golpe, ya que Manu Jiménez volvió a poner al Xove en ventaja. 

Pero el cuadro pontés, lejos de venirse abajo, fue a por todas a por la remontada y en apenas once minutos puso el 5-3 en el luminoso debido al acierto de Gael, Regue y de Adri (2). Además, la cosa no quedó ahí porque Matos pondría prácticamente la sentencia en el minuto 36. 

O Xove arriesgó con el portero-jugador y le salió mal. Aunque anotó una nueva diana, encajó dos que finiquitaron el partido. Ahora, O Esteo jugará los cuartos de final contra el Noia Portus Apostoli en el Municipal de A Fraga. 

O Esteo 8 - 3 Xove
O Esteo: Xeito, Sergio, Jandro, Gael, Rubén –equipo inicial–, Cokito, Matos, Troncho y Regue.
Xove: Edu, Iago Míguez, Renato, Manu Jiménez, Nico –equipo inicial–, Marcos, Pancho, Henry, Antón Couto, Christian, Mario, Parra y Rafinha.
Goles: 0-1, min.1: Nico. 1-1, min.12: Cokito. 1-2, min.22: Manu Jiménez. 2-2, min.23: Gael. 3-2, min.28: Regue. 4-2, min.31: Adri. 5-2, min. 33: Adri; 6-2, min.36: Matos. 6-3, min.37: Iago Míguez. 7-3, min.38: Jandro, de penalti. 8-3, min.39: Adri.
Árbitro: Adrián Figueroa Veiga y Roberto Amor Vizoso. Amonestaron a Sergio, Adri, Manu Jiménez y Henry.

