+Deportes

El verinense Tristán Alonso gana cediendo sólo un empate en el Torneo Sub 2.400 ferrolano

La cita tuvo lugar en el Grupo Bazán

Redacción
11/11/2025 07:15
Los premiados en la competición del Grupo Bazán
Los premiados en la competición del Grupo Bazán
Cedida

Las instalaciones del Grupo Bazán volvieron a acoger una nueva cita local de ajedrez, un XXVII Torneo Sub 2400 en el que tomaron parte una veintena de nombres. 

Tras las cinco rondas disputadas, fue el verinense Tristán Alonso el que finalizó en lo más alto de la tabla clasificatoria con 4,5 puntos y cediendo sólo un empate ante Ángel Ceregido en la última ronda de la competición. Un podio en el que estuvo acompañado por Roberto Fraga, con cuatro, y los jóvenes Pablo Garrido y Martín Arzúa, ambos con tres puntos y medio en su casillero.

Por franjas de edad, los más destacados fueron Roberto Andrade, Manuel Fernández Nieto y los hermanos Miguel y Alejandro Ferro, en grupos de edad superiores a los suyos. No fue el único foco de atención del ajedrez local ya que, a más de mil kilómetros, el MI Diego Guerra se encuentra disputando el Campeonato de España de veteranos +50. El pasado año el ferrolano firmó un gran cuarto puesto, peleando ahora por ese podio que se le escapó hace doce meses, ocupando las primeras plazas en el inicio de esta cita.

