Una imparable Lara Fernández se apunta un nuevo doblete

Lara Fernández, en el centro de la imagen, celebra una de sus victorias Club Ciclista Cambre

No hay quien pueda con Lara Fernández López. Eso es lo que deben pensar todas sus rivales últimamente. La ciclista ferrolana, que milita en el Club Ciclista Cambre, sumó dos triunfos el pasado fin de semana. Primero venció en la Copa Galicia de ciclocross que se celebró en el Polígono Industrial de Cataboi, para luego conquistar el Trofeo Montes de Eiras y así confirmar su poderío sobre las dos ruedas.

En esta doble cita de la competición autonómica, Fernández, que participa en la categoría cadete, salió a por todas. Primero arrasó entre los viñedos de Terras Gauda, en O Rosal. La joven ferrolana le endosó casi treinta segundos a Nerea Soto (Lynalfa-Ponteareas), que fue plata, y 57 segundos a Marta Utrera (Armenteira e Punto), que fue tercera.

Además, ese éxito no fue el único que logró la delegación local, ya que Yago Pico Bouza (As Pontes) fue el vencedor en la categoría máster 30, al parar el cronómetro en 42:48, mientras que sus compañeros del podio, Roi Álvarez y Jonathan Sousa, lo hicieron en 43:03 y 44:13, respectivamente. De igual manera, en la clase infantil, Carlos Aguilar Rodríguez (Cambre) ocupó la tercera posición, con Ángel Galdo López, de Pulpeiros, en octavo lugar. Por último, en cadete, Xoel Lourenzo Bouzamayor fue decimoquinto.

Más éxitos

Al día siguiente, los éxitos no acabaron porque Lara Fernández completó su doblete particular en O Porriño tras volar sobre el trazado instalado en el Polígono de Cataboi. La representante del Cambre marcó un tiempo de 25:04, endosándole 52 segundos a Clara Pintos (Lynalfa-Ponteares), que fue segunda, y 1:11 a Marta Utrera, que cerró el podio de la categoría cadete.

Pero ahí no quedó la cosa porque en infantiles, José Manuel Rouco Durán (Cambre) finalizó en la segunda posición, quedándose a nada del primer puesto que ostentó Sergio Villaverde (Avanza-O Porriño). Además, en esa misma división, Carlos Aguilar Rodríguez (Cambre) se quedó a las puertas del podio al finalizar cuarto, mientras que el corredor del Pulpeiros, Ángel Galdo López, fue décimo tras una carrera en la que fue de menos a más.

Si previamente Lara había conseguido su segunda victoria, Yago Pico también completó su palmarés con una nueva medalla. El ciclista de As Pontes se llevó la plata en la categoría máster 30 después de ser superado, casi in extremis, por Mauro González (Salvaterra de Miño). El vencedor superó a Pico en poco menos de 20 segundos tras un final de recorrido de órdago.

Aunque no tuvieron tanto éxito como los anteriores deportistas locales mencionados, también hay que destacar la actuación de Xorxe Lourenzo Varela (Esmelle) y Pablo Daniel Méndez Castro (Norinver Cycling Team), que acabaron décimo y vigésimo segundo, respectivamente, así como a Xoel Lourenzo Bouzamayor (Esmelle), que fue octavo en cadete masculino. Sin duda, esos resultados demostraron el enorme potencial que tiene Ferrol y comarca en el ciclismo.