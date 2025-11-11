Manuel Permuy vuelve a “rascar” en Grecia

Permuy, en el cajón griego Cedida

Manuel Permuy lo volvió a hacer. El deportista del Sport Fight Ferrol ya anunciaba su hoja de ruta el pasado año, poco después de regresar de Kazajistán, con una plata y un bronce. Todavía no se conocía el calendario de este año y el local ya tenía claro que quería repetir experiencia. Y no sólo volvió a un Campeonato del Mundo máster, sino que el ferrolano volvió a demostrar su nivel aumentando su palmarés con otras dos preseas.

En esta ocasión, Permuy hizo la maleta a Grecia, concretamente a Loutraki, sede del Mundial sub 15, sub 17, sub 20 y veterano, a donde viajó formando parte de la selección española de grappling. Una competición en la que entró en liza tanto en la modalidad de sin kimono como en grappling gi –con kimono–.

Fue en la primera en la que el del Sport Fight se proclamó, de nuevo, segundo clasificado en el cuadro B -84 kilos –un peso superior al de hace doce meses–. Cuatro victorias en cinco peleas fue el casi inmaculado camino del ferrolano, que sólo cayó en la final ante el moldavo Ion Cojocaru para hacerse con la plata mundial.

Tres seguidos

Una senda que continuó en la siguiente jornada, en la otra modalidad, en la que el sorteo quiso que su primera pelea fuese ante el actual campeón, Renat Siznazarov, al que no pudo superar. La llegada de este a la pelea por el título le permitió entrar en una repesca que no desaprovechó. Un combate ante un rival francés que finalmente se tuvo que retirar por lesión, abrió las puertas a Permuy del bronce.

Una cita mundial que supone la tercera consecutiva en la que el local se sube al cajón. Al ya citado doblete en Kazajistán hay que sumar el bronce logrado, casualmente, en esta misma ciudad griega en 2023. Permuy tiene ahora el tiempo justo para celebrar, ya que poco menos de dos semanas participa en el Mundial de brazilian jiujitsu en Abu Dhabi.