Jorge Cagiao da un paso atrás en La Nucía para ser tercero

Cagiao, a la derecha, con su Skoda Cedida

En La Nucía llegó el extraño punto final de campaña para la delegación de la comarca, con tres coches en liza. En la última de las carreras en el calendario del Supercampeonato de España de asfalto –S-CER–. En el trazado alicantino se dieron una casi victoria, dos penalizaciones, una última posición y un abandono con las que terminó la competición estatal.

La casi victoria y una de las penalizaciones fueron para un Jorge Cagiao que llegaba a la prueba mediterránea con un nuevo título nacional bajo el brazo, si bien ya con el coche con el competirá la próxima campaña, precisamente, en esta cita. Un Skoda Fabia RS Rally2 en el que el naronés y Javier Martínez fueron calentando motores para repetir aquí los éxitos del Nacional.

Y casi lo consiguieron. Piloto y copiloto fueron los vencedores “virtuales” de una carrera en que sólo los 20 segundos sumados al tiempo final de los de Recalvi Team les impidió volver a descorchar la botella en el podio. Una infracción que llegó en el último control horario, a la entrada del parque cerrado, y que supuso su caída a la tercera posición.

La jugada se tradujo en el triunfo de sus compañeros de equipo Javier Pardo y De la Puente –que sufrieron un problema en su cambio–, que a su vez se hacía con el subcampeonato nacional gracias a esta primera posición, el que perdía Pepe López en esta última competición nacional. Una carrera con claro color gallego, al completar Iván Ares y Adrián Peréz el cajón.

Hyundai

Mientras, Alejandro Medín y Ezequiel Salgueiro sufrieron otra de las penalizaciones locales. Diez segundos que llevaron a este tándem a la última posición Copa Hyundai i20N Rallye, siendo vigésimo noveno en la general de los 39 vehículos que consiguieron terminar.

Un pequeño traspié que, sin embargo, no impidió que el ferrolano terminase en la tercera posición de este trofeo monomarca en su primera campaña completa de rally. La pareja que no pudo terminar fue la formada por Mateo García y David Fernández, que se despidieron de la cita por avería.