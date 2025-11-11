El Armacón Narón es la luz entre las sombras de los equipos locales

El conjunto del Armacón, antes de su duelo de esta jornada Cedida

El Armacón Narón fue la luz que iluminó a los equipos locales en el pasado fin de semana en las distintas competiciones de tenis de mesa en las que hubo representación de la comarca. La mala suerte y la falta de acierto condenaron a la mayoría de las formaciones.

La escuadra naronesa, que compite en Tercera División y está compuesta por Ángel Piñón, Antón Novo y Julia Guerra, fue la única que consiguió la victoria tras superar, de manera cómoda, al Ribadeo (4-1). El resto de los equipos no pudieron alzarse con el triunfo. Se quedaron muy cerca el Panadería Santy Sin Gluten, de Primera Nacional, (formado por Enzo López, Brais Rodríguez e Ishai Piñeiro), que sucumbió ante el Luarca Tenis de Mesa por un ajustado 2-4.

Ese mismo resultado fue el que cosechó, en Segunda, el Tijeritas la Pelu Sixto. El equipo integrado por José Piñeiro, Anxo Martín y Andre Ordiales no pudo con un Dezportas Contafis Todoxestión, que estuvo mucho más acertado y con más calma en los momentos clave de los distintos encuentros disputados.

En el ámbito autonómico, concretamente en la Primera Gallega, la cosa no fue mejor, ya que el Nautalia Viajes (Javier Blanco, Modesto Carrasco y José Castro) perdió ante el TDM Concello de Vilalba Queixería Casleiras por 1-4, el mismo marcador que hubo en el San Xoan-Dez Porta.