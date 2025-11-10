Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Neda prepara la Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros

La carrera se disputa el próximo 14 de diciembre

Redacción
10/11/2025 23:15
Los representantes de los concello, con el cartel de la cita
Los representantes de los concello, con el cartel de la cita
Cedida

Neda toma el relevo de Narón como concello organizador de la XXXIX Carreira Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros que tomará la salida el próximo domingo 14 de diciembre desde el Camiño do Regueiro, en las inmediaciones de los accesos a la AP-9. 

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño y los responsables de Deportes de los cuatro concellos coorganizadores estuvieron presentes en la presentación del cartel de esta cita –ilustrado por Blanca Escribas– cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre a las 23:59 horas, a través de la web de Carreiras Galegas.

Este trámite tendrá un coste de siete euros para los participantes en la cita absoluta –de 21 kilómetros– y gratuita para la base, con distancias entre 50 metros y los tres kilómetros. Una carrera que el pasado año ganaron David Fernández Ginzo y Ana Belén González Margaride.

Te puede interesar

Los ponteses quieren celebrar el pase a cuartos

O Esteo busca el premio de un Primera División
Redacción
Entrevista a Julia López

Jule Paz | “Este libro fue todo un reto: mi psiquiatra me indicó que debía escribir como biblioterapia”
Rita Tojeiro Ces
Un instante en las jornadas organizadas el año pasado por Proxecto Esmelle

Proxecto Esmelle convoca una nueva edición de sus jornadas con cinco relatores protagonistas
Redacción
El escritor e historiador participa en el ciclo de la cátedra Jorge Juan

La mayor victoria de España frente a Inglaterra, de mano del historiador Luis Gorrochategui
Redacción