Neda prepara la Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros

Los representantes de los concello, con el cartel de la cita Cedida

Neda toma el relevo de Narón como concello organizador de la XXXIX Carreira Volta á Ría-Memorial Adolfo Ros que tomará la salida el próximo domingo 14 de diciembre desde el Camiño do Regueiro, en las inmediaciones de los accesos a la AP-9.

El alcalde de Neda, Ángel Alvariño y los responsables de Deportes de los cuatro concellos coorganizadores estuvieron presentes en la presentación del cartel de esta cita –ilustrado por Blanca Escribas– cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de diciembre a las 23:59 horas, a través de la web de Carreiras Galegas.

Este trámite tendrá un coste de siete euros para los participantes en la cita absoluta –de 21 kilómetros– y gratuita para la base, con distancias entre 50 metros y los tres kilómetros. Una carrera que el pasado año ganaron David Fernández Ginzo y Ana Belén González Margaride.