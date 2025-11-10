Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Mario Tenreiro supera nueva categoría y peso para ser bronce en el trofeo de Gijón

El judoka participó en una Super Copa de España en la que también estuvo el Bitácora

Redacción
10/11/2025 22:45
El de la AD Ferrolterra, con su medalla
El de la AD Ferrolterra, con su medalla
Cedida

Nuevo metal para un Mario Tenreiro al que el cuadro júnior y su nueva categoría de peso corporal, -81 kilos, no bajan del cajón. El integrante de la AD Ferrolterra se hizo con el bronce en la Super Copa de España de esta franja de edad dirimida en el Palacio de los Deportes de la Guía, en Gijón, en un grupo en el que formaron casi una treintena de deportistas. 

En este numeroso cuadro, Tenreiro superó al vasco Endika Pérez; al navarro Yago León y al catalán Adam Armando, cediendo en semis ante el luso Bernardo Cunha. El local se resarció en la pelea por el bronce, imponiéndose al castellanoleonés Alfredo del Val.

Un grupo de -81 kilos en el que también estuvo David Vila, del Bitácora Ferrol, al que en esta repesca eliminó, precisamente, Del Val, impidiendo este choque local por el bronce, finalizando séptimo. En -90 kilos, su compañero Miguel Trillo finalizó quinto, al caer también en la pelea por la tercera posición ante el catalán Artem Badanim.

