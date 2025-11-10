Mi cuenta

Rugby

Jornada aciaga para un Rugby Ferrol y un Fendetestas escasos de fortuna

Ambos equipos no pudieron contar con muchos de sus jugadores para sus respectivos duelos

Redacción
10/11/2025 20:22
El Rugby Ferrol no pudo contra un Vigo favorito al ascenso
La sexta jornada de la Liga Gallega de rugby fue aciaga para los equipos locales. Tanto el Rugby Ferrol como el Fendetestas cayeron contra el Kaleido Universidade de Vigo (38-8) y Muralla (12-69), respectivamente, tras no tener fortuna. 

Primero fue el turno del conjunto de la ciudad naval, que se desplazó hasta Vigo para medirse con uno de los favoritos al ascenso. Durante la primera parte, los hombres de Gus Piñón plantaron cara, llegando a tener ocasiones para ponerse por delante. Sin embargo, la falta de precisión y de ideas en el último tercio de campo acabaron por volverse en su contra. 

Además, para colmo, la suerte tampoco estuvo de su lado, ya que varios integrantes del equipo sufrieron diferentes percances antes del choque que les obligaron a no poder disputar este encuentro. No obstante, desde el Rugby Ferrol no bajan los brazos y seguirán luchando con todo. De igual manera que lo hará un Fendetestas que sigue escaso de efectivos. En esta ocasión, pudo formar su ‘XV’ inicial, pero no tenía cambios. 

A pesar de ello, fiel a su estilo de nunca rendirse, salió a por todas y puso en aprietas al Muralla. No obstante, cuando empezaron a fallar las fuerzas, el cuadro lucense aprovechó para ampliar su marcador ante un conjunto pontés que poco pudo hacer. 

