Baloncesto Adaptado

Estreno con derrota del Abeconsa Basketmi Ferrol

El conjunto de la ciudad naval cayó ante el Puertollano

Redacción
10/11/2025 20:26
El Basketmi no estuvo acertado en los últimos instantes del partido
El Basketmi no estuvo acertado en los últimos instantes del partido
El Abeconsa Basketmi Ferrol no arrancó de la mejor manera esta nueva temporada en Primera División. El conjunto de la ciudad naval cayó en su primer encuentro ante el BSR Amiab Puertollano por un ajustado 65-55. 

Después de una pretemporada en la que vencieron a grandes equipos de Portugal, el Basketmi estaba confiando en lograr pronto su primera victoria. Sin embargo, enfrente se topó con un Puertollano que no lo iba a poner nada fácil. Desde el inicio hizo pagar caro los errores de un cuadro ferrolano, que alternó esos fallos con momentos muy buenos de juego. 

Eso provocó que el partido estuviese apretado durante muchos instantes y que todo se decidiese al final. En él, la templanza y acierto del equipo local pesó más que las ganas y el coraje de un Basketmi que luchó hasta el final. 

