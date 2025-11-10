O Esteo busca el premio de un Primera División

Los ponteses quieren celebrar el pase a cuartos Xosé Ferreiro

En juego estará el pase a una ronda de cuartos de final de la Copa Galicia en donde espera el Noia Portus Apostoli de Primera División. O Esteo y Xove buscan en la noche del martes en la villa –21.00 horas, A Fraga– ese triunfo que les permita avanzar en el trofeo autonómico.

Una tercera ronda a la que ambos llegan tras imponerse a domicilio a sus rivales en liga, si bien sobre el papel, con cierta ventaja para los de A Mariña. Y es que este grupo es el único que, hasta la fecha, ha conseguido doblegar a los ponteses, por un apretado 4-5 en esta misma cancha.

“Afrontamos este encontro como unha boa oportunidade para seguir medrando como equipo, consolidar o traballo colectivo e a identidade de grupo”, señala Iván López, técnico de una escuadra pontesa que suma un mes sin conocer la derrota. “Chegamos con confianza”, subraya.