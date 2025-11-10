Emocionante derbi entre el Costa Ártabra y el Basket Ferrol

El derbi ferrolano estuvo marcado por la igualdad Daniel Alexandre

Hubo que esperar hasta la sexta jornada para presenciar el derbi ferrolano entre el Basket Ferrol y el Costa Ártabra, y este no decepcionó. Los de Suso Varela sorprendieron durante todo el partido, pero acabaron sucumbiendo ante los pupilos de Carlos Cotovad, mucho más asentados en la categoría (54-71). En cambio, sus compañeras de Primera Nacional cayeron ante el Universidad de Oviedo (53-84), al igual que hizo en Autonómica el Baxi Ferrol Hotel Almirante ante el Vilagarcía (71-49).

Pero, sin duda, el partido más interesante fue ese duelo fratricida que se disputó en el pabellón Ale de Paz de Neda. A pesar de la diferencia en la clasificación –se medía el último contra el primero–, no hubo tanta distancia entre las dos escuadras durante el encuentro. El conjunto local comenzó con mucho acierto ante un cuadro ártabro que se vio sorprendido por ese inicio de su rival (23-23). En el segundo cuarto, los de Carlos Cotovad consiguieron pequeñas ventajas ante los pupilos de Suso Varela, que no perdieron la cara (30-37).

Con todo, tras el paso por los vestuarios, “tuvimos varios despistes, al contrario que en la primera mitad, y estiraron su renta hasta los 16 puntos”, apuntó el técnico del Basket Ferrol. Y es que el BBCA metió una marcha más al juego y rompió ligeramente el partido al final del tercer acto. En el último, y los locales sin su mejor jugador, Dani Couce, que se lesionó, siguieron luchando, pero no pudieron hacer nada para llevarse la victoria ante un Costa Ártabra mucho más certero y que pudo sumar una victoria de mucho mérito para seguir en la primera posición.

A pesar de la derrota, “estoy muy contento por los chavales, porque aunque son muy jóvenes, compitieron contra gente que jugó en categorías superiores. Seguimos en una dinámica positiva y con buenas sensaciones. Esperemos que en las próximas semanas llegue la primera victoria”, reconoció Varela.

Mala fortuna

Aunque el derbi ferrolano centró toda la atención, también hubo otros dos partidos con interés. Primero jugaron las chicas del BBCA femenino, y luego las del Baxi Ferrol. Respecto al primer equipo, no pudieron vencer al Universidad de Oviedo, ya que desde antes de empezar se le complicaron mucho las cosas. Y es que justo antes de empezar el duelo, “Carla Arteaga tuvo un problema en el abductor y no pudo disputar ni un minuto. Eso, unido a que Patri estaba enferma que no se pudo mover de cama y las otras bajas, no pudimos competir bien”, apuntó el técnico.

Su equipo lo intentó de todas las maneras, pero tuvieron muchas pérdidas de balón y en las rotaciones defensivas no estuvieron finas, lo que ocasionó que les metiesen muchos puntos en la zona. El resultado fue una dura derrota, lo que “nos obliga a seguir trabajando para darle la vuelta a la situación. Esperemos que en Gijón podamos llegar en mejores condiciones”, aseveró Vázquez.

Por último, fue el turno del Uni Ferrol, que cayó en su visita al Vilagarcía, que estuvo mucho más acertado y con más intensidad que el cuadro ferrolano.