Una década después, Miriam Casillas se trae el oro de una Copa del Mundo

Casillas, celebrando su primer triunfo en un trofeo mundial Cedida

Carrera redonda para la deportista Miriam Casillas –Triatlón Ferrol– en la segunda parada chilena tanto para la olímpica pacense como para la internacional naronesa Sara Guerrero –Náutico de Narón–. Y si hace siete días era, precisamente, Guerrero la que se subía al cajón en Viña del Mar, el cajón en San Pedro de la Paz tuvo una nueva y dorada protagonista local. Casillas se quitó la espina de ese casi podio en su primera parada sudamericana –fue cuarta– y se liberó de unos dos últimos años muy complicados en su carrera.

La del club ferrolano no sólo ganó en Chile, sino que lo hizo superando una penalización que tuvo que cumplir poco antes de la recta de meta junto con la francesa Jeanne Lehair. Casillas llevó a cabo una espectacular natación, lo que sirvió para que tanto la pacense conformase un pelotón de cabeza con otras tres deportistas que nunca abandonaría.

Un oro que sabe especialmente bien a Casillas ya que, como ella misma señaló “la última vez que una deportista española ganó una Copa del Mundo fue en 2015 –en Mooloolaba– y fue una de mis mejores amigas Tamara –Gómez, que casualmente por aquel entonces también formaba en el Triatlón Ferrol–”, recordaba la triatleta, “por eso es tan agradable esta victoria y hacerlo desde la natación, es incluso mucho mejor para mí”.

Casillas echó la vista atrás a “los duros momentos vividos en los últimos dos años y esto es fantástico”. Y es que ni la penalización frenó a la local, al contrario, hizo que pelease todavía más en la competición chilena. “Cuando tienes un mal momento te hace empujar más y eso es lo que pensé tras conocer la penalización. Ahora es el momento, me dije y, de hecho, creo que fue lo que me dio ese extra”, relataba la del Triatlón Ferrol, destacando especialmente el trabajo en equipo sobre la bicicleta que, finalmente, se tradujo en el oro.

Una carrera en la que Sara Guerrero fue de menos a más para ser sexta. La naronesa comenzó el trazado en bici a 40 segundos de cabeza y el de atletismo a más de un minuto, rozando un “top 5” en el que acabó su compañera de selección Marta Pintanel.