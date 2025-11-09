O Esteo suma y sigue con cuatro goles en siete minutos para ganar a un difícil 5 Coruña

O Esteo sigue una semana más sin conocer la derrota Xosé Ferreiro

Ante un rival, como bien indicó Iván López, que va de menos a más en esta liga, O Esteo sufrió en primera persona la dureza del recién ascendido 5 Coruña en su pista.

Un grupo herculino que sumaba cuatro victorias consecutivas hasta la llegada de un grupo pontés que, asimismo, quería aumentar su racha “puntuadora” una semana más. Y lo hizo, en un duelo complicado en el que el marcador era de una apretado 1-2 al descanso, con Troncho y Adri como goleadores.

Si bien, los coruñeses consiguieron ponerse por delante hasta en dos ocasiones, haciendo peligrar el buen hacer pontés. Sin embargo, O Esteo, con más tablas y, especialmente con un acertado Adri, resolvieron este difícil partido en los últimos diez minutos, con cuatro dianas, comenzando Jandro, tomando el relevo Gael y con dos dianas del internacional ferrolano.