O Esteo suma y sigue con cuatro goles en siete minutos para ganar a un difícil 5 Coruña
El grupo pontés se fue al descanso con una mínima renta en Novo Mesoiro
Ante un rival, como bien indicó Iván López, que va de menos a más en esta liga, O Esteo sufrió en primera persona la dureza del recién ascendido 5 Coruña en su pista.
Un grupo herculino que sumaba cuatro victorias consecutivas hasta la llegada de un grupo pontés que, asimismo, quería aumentar su racha “puntuadora” una semana más. Y lo hizo, en un duelo complicado en el que el marcador era de una apretado 1-2 al descanso, con Troncho y Adri como goleadores.
Si bien, los coruñeses consiguieron ponerse por delante hasta en dos ocasiones, haciendo peligrar el buen hacer pontés. Sin embargo, O Esteo, con más tablas y, especialmente con un acertado Adri, resolvieron este difícil partido en los últimos diez minutos, con cuatro dianas, comenzando Jandro, tomando el relevo Gael y con dos dianas del internacional ferrolano.
Ficha técnica
5 Coruña:Koke, Álex, Yeray, Marco, Víctor –equipo inicial–, Mejuto, Buján, Tojo, Iago, Pablo, Merelas y Rubén.
O Esteo: Regue, Jandro, Gael, Matos, Adri –equipo inicial–, Rubén, Cokito, Troncho, Sergio y Xeito.
Goles: 0-1, min. 12: Troncho; 1-1, min. 13: Marcos; 1-2, min. 17: Adri; 2-2 ,min. 21: Marcos; 3-2, min. 23: Mejuto; 3-3, min. 26: Cokito; 4-3, min. 30: Buján; 4-4, min. 33: Jandro; 4-5, min. 36: Gael; 4-6, min. 37: Adri, doble penalti; 4-7, min. 38: Adri.
Árbitros: Daniel López, Iria y Andrea de Luis.