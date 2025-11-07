Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Un mes de victorias de un O Esteo que quiere más

Los ponteses visitan al recién ascendido 5 Coruña en Novo Mesoiro

Redacción
07/11/2025 20:45
Los ponteses visitan a los herculinos en un gran momento
Cedida

Desde hace casi un mes O Esteo no sabe lo que es perder. Los de Iván López, con tres triunfos y un empate ante el Noia B, llegan en una trabajada tercera posición al derbi ante el 5 Coruña –16.30 horas, Novo Mesoiro–. 

Un partido ante un recién ascendido que, como apunta el técnico local “ven de menos a máis” en un grupo 1 de Segunda B muy complicado, como así lo indican los sólo dos puntos de diferencia entre, precisamente, los herculinos en el séptimo lugar y el Vilalba, primero en los puestos de descenso.

El conjunto pontés confía en la solidez y en su trabajo colectivo para continuar con esta buena racha. “Espéranos un encontro compricado fóra da casa, nunha superficie de goma que quizáis non nos favoreza moito ao noso xogo”, apuntaba López. A pesar de las bajas con las que contó para preparar el duelo, el técnico no lo usa de excusa para ir con “todas as ganas do mundo para seguir arriba". 

