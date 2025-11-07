Estreno acuático para Natación Ferrol, Marina, Narón y Cedeira en las citas de base y de veteranos

Una de las citas alevines del pasado ejercicio Emilio Cortizas

Será este fin de semana uno de primeras veces. Un sábado y un domingo en el que comenzarán, a la par, las competiciones autonómicas dirigidas a los más pequeños y también a los más veteranos deportistas de la comarca.

Uno de estos estrenos tendrá lugar en casa, en una lámina de agua de Caranza en la que se dará cita el grupo E de la competición benjamín y alevín, disputando esta primera jornada mañana sábado con la participación de Xove, Natación Cedeira Muebles García, Marina, Náutico de Narón y Natación Ferrol entrando en liza.

Por su parte, la Liga Gallega máster, a disputarse también mañana, tendrá lugar en su grupo norte en el Club del Mar de A Coruña. Una competición con una amplia representación del club naronés, así como de Natación Ferrol y Marina, buscando, al igual que los más jóvenes, disfrutar de estas jornadas de deporte y convivencia.