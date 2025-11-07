Mi cuenta

+Deportes

Alejandro Medín, a un paso de un estreno con podio en el Rally La Nucía

Los pilotos Jorge Cagiao y Mateo García, también en la salida de la cita del S-CER

Redacción
07/11/2025 05:45
Medín y Rocío Malpica, en el Rally de Catalunya
Medín y Rocío Malpica, en el Rally de Catalunya
Cedida

Nuevo encendido de motores para el ya campeón del CERA-Recalvi Jorge Cagiao que todavía celebrando la actuación en Almería da el salto al Supercampeonato estatal. Nueva prueba y nuevo coche, ya que el local y su copiloto Javier Martínez estarán al volante de su nuevo Rally2, el Skoda Fabia RS, preparando ya la que será su nueva campaña en 2026 en esta carrocería y competición. 

El local, durante la competición andaluza

Jorge Cagiao, el mejor antes de acabar

Más información

No será el único local en la salida del Rally La Nucía que ayer ya vivió su ceremonia de salida, sino que lo acompañarán otros dos vehículos de la Escudería Ferrol. Alejandro Medín e Iván Bouza, con su Hunday 120 N N3 se juegan el podio en la Copa Hyundai i20N Rallye. Un tercer lugar que ahora ocupan y en el que “no esperaba verme” a principio de campaña, señalaba el piloto en la que es su primera temporada completa en rally.

Con el objetivo de seguir disfrutando y aprendiendo, Medín podría, además, celebrar un trofeo en su estreno. Una competición mediterránea en la que también estará Mateo García y David Fernández, en su caso en la Sandero Cup.

