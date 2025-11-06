El riesgo de Iago Gabeiras le da la plata en la Peugeot Rally Cup Portugal

El pontés, durante la competición lusa Cedida

Optaba al título y lo rozó en un muy accidentado Rali Cidade de Lisboa. El pontés Iago Gabeiras y su copiloto Ian Quintana –Automóvil Club As Pontes– lucharon con todas sus armas para embolsarse la primera posición en la Peugeot Rally Cup Portugal y esperar un fallo de sus rivales directos, los anfitriones Ricardo Sousa y Rafael Rego. Sí que lo tuvo este último en el segundo tramo de la competición, saliéndose de la carretera, no así el primero.

“El viernes salimos a no arriesgar e intentar mantenernos no muy lejos de la cabeza, pero las condiciones eran muy difíciles con muchas trampas y poca visibilidad y no pude seguir el ritmo de los rivales perdiendo mucho tiempo”, señalaba Gabeiras al término de un trofeo monomarca en el que consiguió el subcampeonato. Y es que Gabeiras y Quintana comenzaron la segunda jornada de la competición a poco más de 45 segundos del líder, Gil Antunes en una cita marcada por la lluvia.

La recta final de la carrera comenzaba con nuevos contratiempos para el local, teniendo que auxiliar a un coche accidentado en el primer tramo, en un tramo que finalmente fue neutralizado. El tándem de ACAP sumó el tiempo del último vehículo, que no era del trofeo, comenzando la tarde en cuarto lugar del rally a 33 segundos del tercero y 37 del segundo, Sousa.

Gabeiras y Quintana arriesgaron en la elección de neumáticos, eligiendo los de seco blandos al contrario que sus rivales. Les salió cara a los locales, que comenzaron a remontar. En el último tramo, la “powerstage” con puntos extra, todavía había opciones. Los de ACAP ganaron esta especial, quedándose a medio segundo del tercer escalón del podio en un gran final.

“A pesar de no lograr la victoria estoy muy orgulloso de mí, de mi copiloto Ian y de todo mi equipo, que en este rally tan difícil hizo un trabajo increíble para intentarlo”, agradeciendo también a sus patrocinadores señaló que·”este subcampeonato es vuestro también".