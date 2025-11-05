Un título sobre ruedas para el naronés Adrián Pernas

Pernas, en el centro, con sus compañeros de podio Cedida

Fue finalmente Adrián Pernas en solitario quién defendió los intereses de Scalextric Club Ferrolterra de Narón en el Campeonato de España de rallyslot 1/32, disputado en Igualada, y al que no pudo acudir su compañero Manu Rouco. A sus once años recién cumplidos, y ya con el título del European Rallyslot Legnedes SRC en 2024 de España y Portugal, Pernas buscaba seguir aumentando su palmarés a pesar de su juventud.

Y lo hizo, consiguiendo el título en este Nacional en su primera participación. El infantil naronés no escondió sus cartas en la competición catalana y, tras una primera toma de contacto el viernes en la Copa Skoda Fabia con los 24 tramos de la cita, ya en faena en el Campeonato de España imprimió un fuerte ritmo a la carrera para sorprender a sus rivales.

Funcionó la estrategia del joven naronés para colocarse en el liderato provisional tras la primera etapa, ante el barcelonés Lucas Sala y el actual campeón catalán Óscar Sierra. Se mantuvo tranquilo Pernas en la segunda sección, aumentando la renta sobre Sala y sin que Sierra inquietase ya al del Ferrolterra.

De este modo, el piloto local llegó al último bucle de la tarde con la suficiente ventaja como para disfrutarlo, limitándose a rodar sin cometer errores graves para, finalmente, coronarse como el mejor, con Sala y Sierra acompañándolo en el cajón.

Ahora, Pernas piensa ya en su próxima meta, su tercer Campeonato Autonómico consecutivo. Una cita que puede cruzar el próximo 29 de noviembre en Vigo. Eso sí, para lograrlo tendrá que adelantar a su compañero de club David Barragán, ya que ambos están separados por sólo dos puntos, con Pernas primero.