La naronesa Lúa Teijeiro y el ferrolano Mateo Bollaín repiten victoria en la Liga Galega en sala

La delegación naronesa volvió a contar con una gran actuación Cedida

Segunda parada de la Liga Galega en sala y nuevo éxito de la delegación local. Un grupo de Arco Narón y Arco Ferrol más numeroso que en la primera competición, aumentando no sólo cantidad, sino también calidad. En Meis, repitieron triunfo los jóvenes canteranos locales Lúa Teijeiro –sub 18– y Mateo Bollaín –alevín–, de Arco Narón y Ferrol, respectivamente, demostrando de nuevo su nivel.

Además, en esta ocasión, Teijeiro volvió a estar acompañada por Lía Lage en la segunda plaza e Iria Zaragoza en el lugar de bronce. Una lista de medallistas dorados en la que también estuvo Alba Oca, completando el dominio local en el cuadro alevín.

El también naronés Elías Montenegro fue el mejor en sub 21, con Adriana Rodríguez rozando este lugar en sub 15, siendo finalmente segunda, con Paula Pérez en cuarto lugar. No sólo la delegación más joven tuvo una destacada actuación, también la veterana Ana María Fernández, ganadora +50, y su compañero Manuel Brage, plata en esta misma franja de edad.