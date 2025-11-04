Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Las naronesas, bronce en el torneo de Gondomar

La delegación local tuvo una destacada actuación en la competición portuguesa

Redacción
04/11/2025 23:15
Imagen de la delegación naronesa en Portugal
Imagen de la delegación naronesa en Portugal
Cedida

El Tenis de Mesa Narón acudió a su habitual cita al otro lado de la “raia”, respondiendo a la invitación del Club Ala de Nun’ Álvares de Gondomar en su tradicional torneo. Una competición de gran acogida y nivel en la que el equipo formado por Celia Sanz, Bella Martín, Valeria Piñón y Lía Vila firmaron la tercera posición por equipos en una competición en la que también estuvieron los hermanos Aarón y Álex Roca, Hao Yi Bi y Ángel Piñón.

