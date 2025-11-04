Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Dobles parejas del Club Kang fenés en la cita de Pontevedra

Los jóvenes taekwondistas locales brillaron en la competición internacional

Redacción
04/11/2025 22:45
Mbengue y Rodríguez, con sus preseas
Mbengue y Rodríguez, con sus preseas
cedida

El Open Internacional Cidade de Pontevedra contó con cuatro medallistas locales y con el taekwondo de la comarca resurgiendo con el trabajo del Club Kang de Fene. Enzo Rodríguez e Inés Gómez fueron los más destacados en la Liga A infantil y precadete, respectivamente, en el tatami pontevedrés. 

Unas primeras posiciones que también ocupó el asimismo infantil Ángel O. Mbengue, siendo bronce también en la cita A, con Thiago García firmando esta tercera posición en la liga B cadete. Un excelente trabajo que también llevaron a cabo sus compañeros Icía Feijoo, Nico Blanco, Claudia Martínez y Paula Seijas, aunque no llegasen a estos lugares

Te puede interesar

Imagen de la delegación naronesa en Portugal

Las naronesas, bronce en el torneo de Gondomar
Redacción
El preparador, junto con el propio Sampedro, son los técnicos con más partidos en Ferrol

De un extécnico racinguista a otro: Cristóbal Parralo sustituye a Luis César
Redacción
Uno de los conciertos de la temporada pasada de la OSG

El primer concierto de 2025 de la Sinfónica de Galicia propone un programa hilado por lo personal
Redacción
FIMO pasará página al fin para resurgir entre la maleza y el óxido

Siete pabellones renovados y un nuevo parque urbano en Ferrol para la reconversión de FIMO
Marta Corral