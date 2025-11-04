Dobles parejas del Club Kang fenés en la cita de Pontevedra

Mbengue y Rodríguez, con sus preseas cedida

El Open Internacional Cidade de Pontevedra contó con cuatro medallistas locales y con el taekwondo de la comarca resurgiendo con el trabajo del Club Kang de Fene. Enzo Rodríguez e Inés Gómez fueron los más destacados en la Liga A infantil y precadete, respectivamente, en el tatami pontevedrés.

Unas primeras posiciones que también ocupó el asimismo infantil Ángel O. Mbengue, siendo bronce también en la cita A, con Thiago García firmando esta tercera posición en la liga B cadete. Un excelente trabajo que también llevaron a cabo sus compañeros Icía Feijoo, Nico Blanco, Claudia Martínez y Paula Seijas, aunque no llegasen a estos lugares