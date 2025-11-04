Candela y Mateo, en la cresta de la ola

Pérez, celebrando su triunfo en las aguas gaditanas Cedida

La más joven delegación de “riders” de la comarca dio una auténtica masterclass en la que fue la séptima edición del Barrosa Skull Groms, una competición puntuable para el Circuito Júnior Series, la quinta, y el Surfing Kids, tercera de la Federación Española.

Una cita que reunió en las aguas de Chiclana a lo mejor del panorama nacional entre los diez y los 18 años y entre los que se colocaron varios nombres del RSM Surf School de Pantín. Candela Pérez y Mateo Sanmartín brillaron con luz propia en las competiciones sub 12 y sub 10.

Ya en un categoría superior, la subcampeona continental demostró que, en un escalón de edad superior, también domina, firmando la primera posición en su franja, superando en la tabla a Sofía Machado, Carmen Martínez y Julia Granado. Un oro que asimismo consiguió su compañero, el más benjamín de la expedición, Sanmartín, haciendo lo propio en sub 10, ante Alicia Ybarra y Adriana Gutiérrez en los puestos de privilegio.

Rozando este triunfo se quedaron sus compañeras Ana Piñón y Mar Cid, segundas en las citas sub 16 y sub 14, respectivamente. No pararon aquí las grandes actuaciones locales, ya que Lucas Casal finalizó tercero en la competición sub 18, con Lucas Piñón siendo cuarto en sub 16.

Una marejada de éxitos que los locales Casal y Ana Piñón quieren continuar a nivel internacional. Y es que estos dos canteranos locales competirán ahora sin pausa en el Junior Pro Taghazout Bay que este fin de semana se disputa en Marruecos y que supone la última parada del Europe Tour de la World Surf League.