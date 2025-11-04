A Coruña se rinde a Miguel Trillo, Daniela Sevillano y Bruno Carrodeguas en el sector oeste

Sevillano, segunda por la izquierda, fue la mejor en su peso Cedida

En A Coruña se jugaron sus billetes a la fase final del Campeonato de España los deportistas del Bitácora Ferrol Miguel Trillo y Daniela Sevillano y los de la AD Ferrolterra Bruno Carrodeguas y Pablo Rico.

Con Riazor como sede de este sector oeste en el que se citaron todos los nombres clasificados de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, la delegación local volvió, un año más, a destacar en esta prueba, a su vez Trofeo Teresa Herrera. Trillo y Sevillano firmaron su plaza para el Nacional que se disputará a finales de este mes en Madrid, y en la que ya está June Moreno.

Miguel Trillo, a la izquierda, consiguió la plata Cedida

Tras su gran actuación en el Gallego de hace unas semanas en Fene, esta se repitió en el tatami herculino con Sevillano finalizando primera en -70 kilos y su compañero siendo segundo en -90, cediendo sólo en una final en la que se impuso su compañero de selección Miguel Miras.

Además

En A Coruña también estuvieron los deportistas de la AD Ferrolterra Rico y Carrodeguas, si bien sin poder cerrar su presencia en Madrid. El que más cerca se quedó fue el segundo, con su tercera posición en -66 kilos, en un camino en el que doblegó a rivales de Castilla y León y Asturias, si bien cayó en semis ante el también gallego Pablo Rico, a la postre, segundo.

Carrodeugas, con su técnico Alberto Castro al fondo, durante un combate Cedida

Por su parte, Pablo López, compartiendo grupo con Trillo en -90 kilos, se quedó sin opción a repesca tras perder su primer combate ante Alfonso González.