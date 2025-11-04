Mi cuenta

+Deportes

A Coruña se rinde a Miguel Trillo, Daniela Sevillano y Bruno Carrodeguas en el sector oeste

Los del Bitácora consiguieron su pase para la fase final del Campeonato de España absoluto

Redacción
04/11/2025 05:45
Sevillano, segunda por la izquierda, fue la mejor en su peso
Sevillano, segunda por la izquierda, fue la mejor en su peso
Cedida

En A Coruña se jugaron sus billetes a la fase final del Campeonato de España los deportistas del Bitácora Ferrol Miguel Trillo y Daniela Sevillano y los de la AD Ferrolterra Bruno Carrodeguas y Pablo Rico. 

Con Riazor como sede de este sector oeste en el que se citaron todos los nombres clasificados de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, la delegación local volvió, un año más, a destacar en esta prueba, a su vez Trofeo Teresa Herrera. Trillo y Sevillano firmaron su plaza para el Nacional que se disputará a finales de este mes en Madrid, y en la que ya está June Moreno

Miguel Trillo, a la izquierda, consiguió la plata
Miguel Trillo, a la izquierda, consiguió la plata
Cedida

Tras su gran actuación en el Gallego de hace unas semanas en Fene, esta se repitió en el tatami herculino con Sevillano finalizando primera en -70 kilos y su compañero siendo segundo en -90, cediendo sólo en una final en la que se impuso su compañero de selección Miguel Miras.

Además

En A Coruña también estuvieron los deportistas de la AD Ferrolterra Rico y Carrodeguas, si bien sin poder cerrar su presencia en Madrid. El que más cerca se quedó fue el segundo, con su tercera posición en -66 kilos, en un camino en el que doblegó a rivales de Castilla y León y Asturias, si bien cayó en semis ante el también gallego Pablo Rico, a la postre, segundo.

Carrodeugas, con su técnico Alberto Castro al fondo, durante un combate
Carrodeugas, con su técnico Alberto Castro al fondo, durante un combate
Cedida

Por su parte, Pablo López, compartiendo grupo con Trillo en -90 kilos, se quedó sin opción a repesca tras perder su primer combate ante Alfonso González.

