A Coruña se rinde a Miguel Trillo, Daniela Sevillano y Bruno Carrodeguas en el sector oeste
Los del Bitácora consiguieron su pase para la fase final del Campeonato de España absoluto
En A Coruña se jugaron sus billetes a la fase final del Campeonato de España los deportistas del Bitácora Ferrol Miguel Trillo y Daniela Sevillano y los de la AD Ferrolterra Bruno Carrodeguas y Pablo Rico.
Con Riazor como sede de este sector oeste en el que se citaron todos los nombres clasificados de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, la delegación local volvió, un año más, a destacar en esta prueba, a su vez Trofeo Teresa Herrera. Trillo y Sevillano firmaron su plaza para el Nacional que se disputará a finales de este mes en Madrid, y en la que ya está June Moreno.
Tras su gran actuación en el Gallego de hace unas semanas en Fene, esta se repitió en el tatami herculino con Sevillano finalizando primera en -70 kilos y su compañero siendo segundo en -90, cediendo sólo en una final en la que se impuso su compañero de selección Miguel Miras.
Además
En A Coruña también estuvieron los deportistas de la AD Ferrolterra Rico y Carrodeguas, si bien sin poder cerrar su presencia en Madrid. El que más cerca se quedó fue el segundo, con su tercera posición en -66 kilos, en un camino en el que doblegó a rivales de Castilla y León y Asturias, si bien cayó en semis ante el también gallego Pablo Rico, a la postre, segundo.
Por su parte, Pablo López, compartiendo grupo con Trillo en -90 kilos, se quedó sin opción a repesca tras perder su primer combate ante Alfonso González.