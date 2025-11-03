Una jornada aciaga para cerrar el “supersábado” de terror

El BBCA masculino cayó ante el USC Obradoiro Daniel Alexandre

Después de un fin de semana casi perfecto, en el que ganaron tres de los cuatro equipos locales entre Primera División y Primera Autonómica, en esta ocasión tocó vivir lo contrario. En un “supersábado” para olvidar, sólo el Baxi Ferrol Hotel Almirante pudo vencer su encuentro ante el Aceites Abril Esclavas (48-61), mientras que los dos Costa Ártabra y el Basket Ferrol cayeron ante USC Obradoiro (66-62), Atlética Avilesina (75-54) y Maristas Daypa (60-71), respectivamente.

El conjunto de la máxima categoría gallega del Uni tenía por delante un reto difícil, ya que se medía al segundo clasificado y que todavía no había perdido ningún partido. “Sabíamos que iba a ser complicado porque Esclavas venía de tres partidos donde ganó muy fácil. Tiene una plantilla muy equilibrada con mucho físico exterior e interior”, reconoció su entrenadora, Patri Cabrera.

Con todo, “estuvimos muy bien en defensa y mantuvimos un ritmo ofensivo alto durante todo el partido, sobre todo aguantamos cuando ellas se nos van en el tercer cuarto y conseguimos darle la vuelta –guiadas por los 24 puntos de Elena Baldonedo– a nuestro favor”.

Ese triunfo fue la única alegría local en una jornada en la que el Basket Ferrol, a pesar de caer en casa frente al Maristas, disputó su “mejor partido hasta el momento de la temporada. Estuvimos muy bien defensivamente, pero nos faltó un pelín de acierto en momentos puntuales como en los últimos cuatro o cinco minutos donde tuvimos posesiones para ponernos por delante”, apuntó Suso Varela. Y es que la juventud de su equipo –presentó una plantilla con una media de edad de 17 años– no pudo contra un conjunto más experimentado.

Aun así, el técnico naronés se mostró “muy contento porque el equipo está creciendo en cada partido que pasa. Este año no son tan importantes los resultados, sino que todos mejoren y eso lo estamos consiguiendo”. En este encuentro, el más destacado fue Daniel Couce, que acabó con 22 puntos. En esta misma categoría, la Primera Autonómica, también compitió y perdió el BBCA.

El conjunto de Carlos Cotovad, que estaba invicto, no pudo con el potente USC Obradoiro. Este choque entre los dos titanes del grupo fue muy igualado. A pesar de un mejor comienzo de los santiagueses, los ferrolanos le dieron la vuelta al marcador tras el paso por los vestuarios. Sin embargo, al final del tercer cuarto, un triple sobre la bocina volvía a poner en ventaja a su rival. Aun así, el Costa Ártabra siguió luchando hasta el final y a pesar de los esfuerzos de todos, especialmente de Mario López, que acabó con 22 puntos, no pudieron llevarse el triunfo.

Por último, fue el turno del equipo femenino del BBCA, que cayó en la pista de la ­Atlética Avilesina. Las pupilas de Carlos Vázquez fueron “de menos a más. Aunque salimos bien al campo, hubo errores en el primer cuarto que no debimos haber tenido como en el balance defensivo. Eso nos condenó a que se fueran doce puntos arriba. A partir de ahí nos tocó remar. En ningún momento bajamos los brazos y ni le perdimos la cara al partido”, reconoció el técnico del cuadro ferrolano.