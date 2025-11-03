Jorge Cagiao, el mejor antes de acabar

El local, durante la competición andaluza Cedida

Casi con un pleno pudieron celebrar Jorge Cagiao y Javier Martínez el que es ya su segundo título nacional. El tándem del equipo Recalvi acudía a la nueva cita puntuable para el Campeonato de España de rallys de asfalto con la opción de dejar visto para sentencia la competición estatal. Y no falló el naronés.

Al volante de su Alpine A110 GT+, y ya con cuatro victorias en las cinco competiciones disputadas de este calendario, el equipo local iba, de cabeza, a por la quinta. Y lo hacía en un Rally Costa de Almería que retomaba su condición de puntuable para una competición nacional –la última ocasión fue en 1990 en la Copa de España– y en la que Cagiao y Martínez inscribieron su nombre.

Lo hicieron rozando la matrícula, al imponerse en diez de las once especiales de la competición andaluza. Un pleno que se les resistió merced a la batalla planteada por los únicos que podían impedir la gesta de los gallegos, los canarios Enrique Cruz y Yeray Mújica, con su Toyota GR Yaris Rally2. Fueron ellos los que, en el primer trazado de la competición, el disputado en la noche del viernes, con un recorrido de cinco kilómetros, durmieron como líderes.

Si bien la diferencia era prácticamente inexistente entre los insulares y el ya campeón y su copiloto. Sólo unas décimas separaban a Cagiao y Martínez de la remontada, con los asturianos Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez y su Citröen C3 Rally2 en el tercer lugar a poco más de tres segundos.

No tuvo que esperar el de Narón para volver a colocar su nombre en la primera posición, haciéndolo ya tras la primera de las pasadas a Vicar-Enix. Una pequeña renta que fue aumentando conforme avanzaba la jornada, llegando a la pausa de la competición con más de ocho segundos y toda la tarde para cimentar su triunfo y su segundo título para el naronés –cabe recordar que a los canarios sólo les valía ganar para seguir teniendo opciones de pelear por el campeonato–.

Tramo a tramo

Una victoria que llegó, segundo a segundo, en las restantes pasadas hasta el final en el trazado de Ricaveral. Cagiao y Martínez cruzaron aquí la línea de meta ya con más de medio minuto de renta sobre Cruz y Mújica, que, además del citado triunfo del viernes, fueron los únicos en seguirle el ritmo a los gallegos en nueve de los diez tramos restantes.

El piloto naronés se mostró satisfecho por el trabajo realizado al término de la competición andaluza. “Estamos muy contentos. Por fin somos, por segundo año consecutivo, campeones de España con este Alpine”, apuntaba Cagiao. Un deportista que asimismo quiso agradecer a todo su equipo y patrocinadores el apoyo prestado. “Gracias a Recalvi y a TRS por tener el coche al día siempre”, señalaba el naronés, “ahora a disfrutar de lo que queda de jornada y de la victoria”.

Cagiao podrá saborear este segundo título estatal de manera extensa, ya que el calendario de esta competición, de este Campeonato de España todavía no ha acabado. En su programa figura aún la disputa del Rally Ciudad de Valencia-Memorial Javi Sanz. Una prueba que se estrena como puntuable para la cita nacional, por lo que Escudería Bengala y Federación Valenciana no repararán en espectáculo. Una carrera cuya ceremonia de salida tendrá lugar el viernes 28 de este mes y en la que Cagiao y Martínez podrán dirimir una última cita saboreando su triunfo en la general.