+Deportes

Fernando Pérez y Victoria Grueiro, plata veterana en el Autonómico de cinco kilómetros

La competición gallega tuvo lugar en O Barco

Redacción
03/11/2025 22:45
Pérez, a la izquierda, fue decimoctavo en la general
Pérez, a la izquierda, fue decimoctavo en la general
Cedida

La Carreira Popular dos Santiños sirvió asimismo para repartir los galardones del Campeonato Autonómico sub 18, sub 20, sub 23, absoluto y máster de cinco kilómetros en ruta. Una competición gallega que llega pocas semanas después de que Ames acogiese el Nacional de esta modalidad en su categoría de veteranos. 

En esta ocasión el escenario elegido fue O Barco de Valdeorras en una prueba en la que, precisamente, fueron los deportistas master de la comarca los que se subieron al cajón ourensano. Fernando Pérez Fernández –Ferrol Atletismo– tuvo una destacada actuación, firmando la decimoctava posición en la general y la segunda en su grupo de edad M40. Una plata que asimismo se colgó la integrante del Atletismo Narón María Victoria Grueiro Hermida, en su caso como decimosexta clasificada femenina y segunda M55.

