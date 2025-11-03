Mi cuenta

+Deportes

Eva Rico no se amilana con las olas francesas en la final del Grom Rip Curl

La surfista de Valdo Surf School acudió a Francia con su técnico Iván Manso

Miriam Tembrás
03/11/2025 05:15
Rico, a la derecha, en la competición francesa
Llegó el día para Eva Rico. La joven surfista del Valdo Surf School hizo frente a una final de la cita continental del Grom de Rip Curl que se disputó en las aguas de Francia. Una prueba para la que la joven “rider” local se clasificó el pasado mes de mayo en Cantabria, ganando esta clasificatoria en el grupo de edad sub 12, si bien la local cuenta con tan sólo nueve años de edad. 

Un título de Eva Rico que vale una final europea de surf

Sin embargo, Rico no pudo desplegar todo su potencial en esta esperada final a la que acudió con su técnico Iván Manso. Con un mar muy grande, estas complicadas circunstancias, incluso para los deportistas más mayores, le impedían casi entrar, si bien finalmente fue quinta en esta importante cita.

