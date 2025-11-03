El Rugby Ferrol retorna a la senda de la victoria y el Fendetestas cae en casa

El Rugby Ferrol realizó un partido muy completo Cedida

La quinta jornada de la novedosa Primera Autonómica de rugby volvió a dejar alegrías y tristezas en los equipos locales. Mientras que el Rugby Ferrol venció cómodamente su partido ante el Coreti Lalín (71-8), el Fendetestas, que luchó hasta el final, no pudo superar al Zalaeta ATC Arteixo-Santiago (38-40).

Las buenas noticias llegaron por parte del cuadro arlequinado, ya que superó con contundencia a su rival. Con todo, su entrenador, Gus Piñón, reconoció que “a pesar de lo abultado del marcador, fue un partido muy rocoso y sufrido. El Lalín salió muy bien armado y sólo dejó huecos tras los primeros 30 minutos. A partir de ahí, ya hicimos más daño y pudimos conseguir nuestro primero objetivo que era quedar en la primera mitad de la tabla en esta vuelta”.

Si ese triunfo fue la alegría, la derrota del Fendetestas fue la tristeza. Y es que el conjunto pontés, a pesar de contar con un hombre menos desde el inicio, no dejó de luchar en su debut en casa. Ese apoyo les ayudó a dominar durante toda la primera parte, pero un par de errores en la segunda les penalizaron mucho y llegaron a ponerse 20 abajo. Sin embargo, en un arrebato y casi sin fuerzas lograron ponerse a dos puntos en el último minutos, pero no tuvieron tiempo ni fuerzas para completar esta épica remontada.