La cantera de la AD Ferrolterra comienza fuerte su participación en la Liga Galicia Rías Altas

Xeila Herrera, en lo más alto del podio Cedida

La delegación local comenzó fuerte su participación en la Liga Galicia Rías Altas que el pasado fin de semana vivió su primera jornada. El pabellón Sofía Toro de Cambre fue el escenario elegido para este estreno en el calendario, una sede que trajo fortuna a la AD Ferrolterra que regresó a casa con casi una veintena de medallas para sus cadetes, infantiles, alevines y benjamines.

En esta cita, para muchos su primera competición de la campaña o de su carrera, los triunfos llegaron gracias a las actuaciones de la cadete Amelia Tenreiro (-63 kilos), así como de las infantiles Xeila Herrera (-48) y la multimedallista nacional en las últimas copas estatales Alba Bollo (-52). Unos triunfos a los que se unieron los del alevín José Luis García (-46) y los de los benjamines Nicol Carro (-28), Hugo Mosquera (-34), Iago Rubianes (-34) -al haber un gran número de participantes se celebran dos ligas- y David Bouza (-55).

Unos éxitos que asimismo se celebraron con las platas de Iago Miño e Iosu Freire –infantil–, Leo Fernández –alevín– y Carla Salvador –benjamín– y los bronces de la cadete Lucía Soto, los infantiles Xabi Allegue y Ary Rodríguez, el alevín José Cancio y los benjamines Sofía Díaz y Marco Pérez. Una competición en la que estuvieron más de medio millar de jóvenes judokas en liza y en la que asimismo en su organización estuvo implicada la AD Ferrolterra con Alberto Castro.