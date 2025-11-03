Adrián Ben y Mohamed Ataoui, con la delegación local

Miembros del Ferrol Atletismo con Adrian Ben Cedida

Un numeroso grupo de deportistas de la comarca del Ferrol Atletismo o Narón, entre otros, acudieron al Cross Ponte Romana, disputado en Lugo. Una carrera en la que pudieron compartir competición con nombres como los de Attaoui o el viveirense Adrián Ben, y también el ferrolano Pedro Osorio, que finalizó en una trabajada decimosexta posición entre los casi 100 participantes.