Segunda plaza para Sara Guerrero en Viña del Mar

Sara Guerrero, cruzando la línea de meta en segunda posición CEDIDA

Solamente la luxemburguesa Jeanne Lehair fue más rápida que la naronesa Sara Guerrero en completar la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad chilena de Viña del Mar. Lehair, que viene de finalizar las Series Mundiales en la sexta posición, aventajó en 22 segundos a la deportista del Náutico Narón en una carrera que se desarrolló en la modalidad sprint (750 metros de natación, 18,9 kilómetros de ciclismo; y cinco de carrera a pie). Mientras, la otra deportista vinculada con Ferrolterra en la prueba, la pacense Miriam Casillas (Triatlón Ferrol), finalizó en la cuarta plaza.

Completar el segmento de natación entre las mejores permitió a Guerrero y Casillas, tras la primera transición, formar parte de un grupo de siete deportistas que fueron aumentando paulatinamente su distancia sobre otro pelotón perseguidor. Así, llegados a la segunda transición, la renta de más de un minuto que las de delante tenían sobre sus perseguidoras dejaba claro que la victoria en la carrera chilena estaría entre ellas.

Aguante

Ya en la primera de las dos vueltas de carrera a pie, Sara Guerrero fue la única capaz de aguantar el ritmo marcado por Lehair, mientras que por detrás Miriam Casillas trataba de impedir que la venezolana Rosa Elena Martínez se escapase en la pelea por acabar en la tercera plaza de la prueba.

Pero ni una ni otra fueron capaces de conseguir su objetivo. Así, Guerrero se descolgó de su rival ya antes de llegar al tramo final, lo mismo que le pasó a una Casillas que cruzó la línea de meta de 11 segundos de la tercera clasificada y a cerca de un minuto de la naronesa Sara Guerrero.