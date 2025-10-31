Nuevo mano a mano de Casillas y Sara Guerrero, ahora en Chile

La naronesa inicia en Viña del Mar su calendario sudamericano Cedida

La naronesa Sara Guerrero y la pacense del Triatlón Ferrol inician este fin de semana su particular gira por las Américas. La deportista del Náutico de Narón y la olímpica de club de la ciudad naval abren boca con la primera de las citas de la Copa del Mundo.

Una carrera en formato sprint a dirimirse a las 14.00 horas del domingo –horario peninsular español– del domingo y en la que los dos nombres locales se unen al de Marta Pintanel para conformar la representación española en el hemisferio sur.

La de Badajoz parte, sin duda, como una de las favoritas para intentar dar la sorpresa con su ciclismo y carrera como base –y con su reciente decimotercer lugar en la gran final de las Series Mundiales en Australia–, al igual que la naronesa por su natación, entre nombres como la luxemburguesa Jeanne Lehair o la alemana Annika Koch.

Guerrero, además, ya sabe lo que es colgarse una presea en esta competición internacional, consiguiendo el bronce en China y rozando el cajón en la carrera de Hungría. La chilena será la primera de las dos citas en la que competirán, con la prueba de Pedro de la Paz a la semana siguiente, para seguir en Brasil.