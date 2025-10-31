Jorge Cagiao puede ser campeón en Almería

Jorge Cagiao, durante un descanso del Rallye Mudéjar Ciudad de Teruel RFEDA

Puede ser en Almería en donde el naronés Jorge Cagiao celebre, por segundo año consecutivo, el título en el Campeonato de España de rallys de asfalto –CERA Recalvi–. El local, junto con su compañero Javier Martínez, tomarán la salida esta tarde al volante de su Alpine A110 R-GT+ para dejar sentenciada la competición estatal en esta carrera que vuelve al calendario nacional de la modalidad.

Cagiao logra una épica remontada en el Rallye de Teruel Más información

Una prueba con la que se retoma el programa, cuatro meses después de la carrera de Teruel, en donde Cagiao remontó para imponerse y firmar su tercera victoria de esta campaña –acompañadas de un segundo lugar–. El piloto local tendrá que estar muy atento a los canarios Enrique Cruz y Yeray Mújica, a los que todavía les salen los números para “robar” el primer lugar al de Narón. Este tándem, con su Toyota Yaris Rally2, tendrían que cruzar la línea de meta en primera posición para seguir con vida de cara a la última prueba de la competición, el Rally de Valencia.