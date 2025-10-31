Mi cuenta

Diario de Ferrol

+Deportes

Francisco Pérez y Álex Rilo, a por la medalla en Ibiza

El del Triatlón Ferrol y el del Delikia buscan el podio nacional en aquabike y en media distancia

Redacción
31/10/2025 06:15
Rilo, a la derecha, competirá en media distancia en Baleares
A la presencia internacional de Sara Guerrero y Miriam Casillas en Chile en el inicio de su turné sudamericana, se une este fin de semana la participación de otros dos nombres locales en el calendario nacional. Será en Ibiza, sede de dos de las competiciones estatales que se dirimen este fin de semana y con presencia de dos ferrolanos en la lista de salida. 

La naronesa inicia en Viña del Mar su calendario sudamericano

Nuevo mano a mano de Casillas y Sara Guerrero, ahora en Chile

Más información

En la prueba del Campeonato de España de media distancia estará en liza Alejandro Rodríguez Rilo –Delikia–, mientras que en la carrera de aquabike, también de media, estará en la línea de salida Francisco Pérez Vargas –Triatlón Ferrol–. El primero tomará la salida el domingo en la carrera dirigida al grupo de edad de 20-24 años, mientras que el segundo lo hará en 45-49.

