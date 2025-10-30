Victoria y liderato para el Pontedeume en una jornada de pleno con alegría también naronesa

Los naroneses, durante el duelo en Lugo Cedida

Cuarta jornada y primera semana del Dispesan Pontedeume como líder del grupo A de Segunda. Un hecho “anecdótico, pero también bonito”, como señala uno de sus técnicos Iago Muiña, tras la victoria firmada ante un Alca de Ames que está comenzando su nuevo proyecto (32-18).

El grupo eumés salió con mucho ritmo y puso sobre la mesa, con éxito, lo trabajado, centrándose en su juego colectivo para irse al descanso 20-9. Con una diferencia amplia, los eumeses cayeron en cierta relajación, algo a corregir en futuras contiendas. “Está bien que a lo mejor bajes una marcha, pero así tiras el trabajo de la primera parte a la basura”, señala el preparador, que quiso subrayar el funcionamiento de los engranajes eumeses. “Cuando trabajan juntos suceden estas cosas”, sentencia.

Por su parte, el Ojo de Nómada Narón también ganó con algo más de sudor, al Lucense (22-24). Una pista siempre complicada para los amarillos y que no defraudó tampoco en esta ocasión. Comenzó ya con una primera parte “pareja”, como así señaló el técnico Alejandro Basoa, y que terminó con los suyos uno abajo (13-12). “Íbamos como íbamos”, apuntó, improvisando los pilares de su defensa. Un plan B que funcionó demostrando que los suyos tienen armas, dando el arreón final en la segunda parte para irse al parón con dos victorias.