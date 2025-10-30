Miguel Alvariño García, exarquero internacional: “No me arrepiento de nada. Me va mejor que nunca”

Alvariño, en las nuevas instalaciones pontesas, en donde tuvo lugar la jornada de puertas abierta Daniel Alexandre

La última vez que cogió un arco en una competición oficial fue hace más de un año. Lo hizo en Madrid, en un Campeonato de España al aire libre en el que se colgó otra medalla más, la de plata, quizá sin saber que esa iba a ser su última estancia bajo lo focos flecha en mano en una larga temporada.

El pontés Miguel Alvariño García –1996– es, hasta la fecha, el mejor tirador de la disciplina en España. Ese, el único, que logró, en el verano de 2022 el número uno en el ranking mundial de recurvo y que, anteponiendo su salud mental a lo que podían haber sido varias campañas más en la élite, se retiró del proceso de selección para París 2024.

Un último selectivo muy protestado por el tirador y su cuerpo técnico y que puso la puntilla a los agravios que el pontés había vivido en muchos momentos de su carrera al no entrar dentro de la rueda establecida por los de arriba.

Ahora, Alvariño, con sorpresas incluidas, ha enfocado toda esa energía competitiva en su trabajo, en sus estudios, en su familia y también en ayudar a su club, el Sílex, en promocionar un deporte que “me lo dio todo”.

Su última cita oficial fue en el campo de Cantarrana, en Madrid, el verano pasado, cuando sus excompañeros estaban en Los Inválidos, en París. ¿Qué ha hecho desde que “colgó” el arco de manera profesional?

La vida sin Juegos del tirador pontés Miguel Alvariño Más información

Me dedico a trabajar, en una empresa en Vilalba, a estudiar y a tirar unas flechas de vez en cuando. Estoy haciendo el ciclo superior de mecatrónica industrial en el IES Punta Candieira, en Cedeira. Ya había hecho el medio y superior de electromecánico y me apetecía hacer algo más. Un amigo mío lo está sacando y me lió, así, un poco de mala manera –ríe– y ahí andamos. Nunca descarto cambiar de empresa o mejorar a lo largo de mi carrera. Nunca está de más hacer cosas.

¿Compagina bien esta nueva situación?

Me tengo que esforzar, pero nada que no hiciera hasta ahora. Es que no se puede parar, sino no llegas al destino. Es como en la vida. Si al final no mejoras, te pasan todos por encima. Hay que ir haciéndolo, en el mundo laboral y en todos los mundos, también en el deportivo. Como no intentes avanzar, mejorar y aprender más, te quedas atrás.

¿Y en qué momento lanza usted esas flechas que mencionó antes?

Intento darle todas las semanas un poco, pero ahora me cambié al arco compuesto, para pasármelo bien y aprender algo nuevo.

En algún momento pensó en seguir con su carrera, si bien con otro país ¿Sigue trabajando en esa idea?

Estuve mirando, pero me da más follón que beneficio y he decidido empezar a trabajar y ver cómo va este mundo. No descarto volver al recurvo, ni volver al máximo nivel, no descarto nada. Pero a día de hoy, esto es lo que hay. ¿Qué puedo volver? Pues claro que puedo volver. Aun el domingo fue la jornada de puertas abiertas, tiré con el recurvo y no se me olvidó tirar con el recurvo. El don está ahí, tirar sé tirar y la cabeza la tengo igual que cuando la dejé. Lo que pasa es que hay que mirar, hay que evolucionar un poco en la vida, ¿no? Todos queremos tener una familia, todos queremos independizarnos, todos queremos tener un sueldo. Pues hay que buscarse un poco la vida. Si estuviéramos en otro país, pues otro año cantaría.

El camino de Miguel Alvariño a París 2024 se complica Más información

Veo complicado que se le olvide a usted tirar

No se me olvida, no. Todavía me sigue gustando, sigo teniendo la sensación de ser bueno y todo. Lo que pasa es que para no poder entrenar y que me gane otra gente, o tener que bajarme el nivel por no poder entrenar, prefiero cambiarme de modalidad y empezar de nuevo. Porque ahí nadie espera nada de mí.

Prefiero cambiar de modalidad y empezar de nuevo. Nadie espera nada de mí.

¿Cómo ha sido ese cambio de modalidad después de tanto tiempo y tantos éxitos?

Pues bien, la verdad es que creo que no se me da mal y me gusta Estoy aprendiendo, llevo muy poco tiempo y muy pocas flechas. Podemos mirar de hacer algo por ahí, por Galicia e incluso por España en un futuro. Es como si Pogačar, que es el mejor del mundo en bicicleta carretera, y te pasas a montaña. Vas a seguir siendo bueno, pero es una modalidad diferente. Tienes que adaptarte y aprender.

¿Le es más fácil acomodar su vida a esta nueva modalidad?

La ventaja que tienes con compuesto es que para alguien que no tiene que entrenar muchísimo, digamos, como un profesional, entre comillas, que no puede hacerlo todos los días, es más sencillo para mantenerte competitivo, no lesionarte y poder competir por Galicia y por España. Para organizarme me compagina mejor con compuesto que con recurvo, claro. Ya tenía ganas de probarla hace tiempo. Una modalidad que es la otra top, que, además, va a ser olímpica también en Los Ángeles 2028. Ya la tengo muy controlada

¿Lo veo apuntando hacia norteamérica?

No, no sé, no sé, Ahora es pasármelo bien. No tengo ningún objetivo de momento,. Ni siquiera una competición para marcarme objetivos ya tan grandes. Ya aparqué el recurvo por eso mismo, como es el tema de la federación y todo. El alto nivel en compuesto va a ser lo mismo, depende de esta federación y de los que le interesan. Ahora a mí no me interesa eso.

Daniel Castro y Miguel Alvariño, con sus nuevos arcos D. Alexandre

Pero sí lo podremos ver en competiciones gallegas o, incluso, nacionales ¿no?

Sí. En el Trofeo del Sílex, que será en diciembre o en enero, voy a ir. Es el trofeo de As Pontes y voy a tener mi primera toma de contacto, ya que voy a ir con el compuesto, casi seguro. Me vino el arco aún ahora y tengo el viejo todavía sin regular. Voy a ver si me pongo con el nuevo, me van a ayudar un amigo de A Coruña y Xaquín –Mira–, mi entrenador, y a ver si puedo ir al campeonato de aquí. Mi idea es estrenarme en el trofeo de aquí, del pueblo. Después de un año sin competir, prefiero volver en mi casa y luego ir mejorando poco a poco y cuando pueda y no tenga que trabajar, iré a más. Pero en principio no voy a pedir días de trabajo para competir.

Será, como bien, dice su regreso ¿Qué tal le ha sentado esta parada?

Muy bien. No me arrepiento absolutamente de nada. Tampoco lo hecho muchísimo de menos... Volver al máximo nivel ni nada. Tengo una espinita clavada de los Juegos, pero nada más. Entiendo que no todo en la vida puede ser y cuando algo no depende de ti, pues hay que asumirlo y ya está. Y en este caso, yo estoy contento. Soy el mejor de la historia de España de arco recurvo, lo tengo muy claro. Y gané más cosas de lo que hubiera imaginado cuando empecé en este deporte. En este aspecto, estoy tranquilo conmigo mismo y estoy feliz.

Tras más de un año sin competir, quiero volver en casa, en el Trofeo Sílex

¿Cerró “quemado” esa puerta con el tiro con arco?

No era quemado, era decepcionado. Si no te dejan competir, no te dejan hacer las cosas, siendo el mejor... No merece la pena. Es como un trabajo. Si en un trabajo no estás a gusto, te hacen la vida imposible, pues hay más trabajos que uno. Pides la cuenta, te vas para otro y listo, se acabó.

Se le nota contento. Imagino que también ayudará en esta etapa su vida en pareja, con Cristina, y con su perrita Lúa

Llevamos dos años viviendo juntos y también tengo, en un futuro no muy lejano, igual formar una familia... Tenemos una perrita, una yorkshire, Lúa, muy bonita y la verdad es que me hace muy feliz. Es como si fuera mi hija.

Y aunque haya desconectado de la competición ¿sigue viendo tiro con arco? ¿Siguió a Temiño en el Mundial?

La verdad es que no vi nada. Intento pasar un poco de tema. Sé que ganó, que lo hizo muy bien, y me alegro por él, pero sin más. Coincidí muy poco con él en la selección. Él estaba en la Blume y no lo conozco mucho. El chaval tira bien y tuvo muchísima suerte. Evitó todos los tops.

Dice que no lo sigue pero parece que algo sí

Lo que escucho. Me preguntan sobre eso, todo el mundo me lo recuerda y aunque no lo mire... que realmente no lo hago mucho. Por ejemplo, hubo la final de la Copa del Mundo ahora y no me enteré de nada. Sólo que ganó Ellison pero porque sigo a World Archery, y porque te salen cosas. No las busco. Y en el Campeonato de España... No sé ni quién ganó, para que te hagas una idea. Y el resto de Copas del Mundo tampoco. Creo que cogieron una medalla en mixtos. Sigo normalmente a la gente internacional, a la de aquí no lo sigo. No me interesa saber sus vidas, porque para mí no son mis referentes. Sigo a gente buena, no a gente peor que uno. Sigo a la gente que realmente me interesa, o son mis amigos o algo. Cada uno hace su vida.

Sigo vinculado al tiro con arco, pero hay ciertas personas que no me interesan

A su cuñado –el también arquero olímpico pontés Daniel Castro– lo seguirá, ¿no?

Mi cuñado está aquí al lado. Vive en Lugo y coincidimos muchas veces. No tengo ningún problema. Lleva unos meses aquí y también está tirando arco compuesto. Esto del compuesto es una mafia –ríe–.

Cada uno con su vida ¿y usted está contento con la suya?

Sí, ahora mismo a mí me va mejor que nunca

Cuando echa la vista atrás ¿qué echa de menos del tiro con arco? ¿Qué le dio esta disciplina?

Me lo dio todo. Me hizo viajar por el mundo. Me hizo ser el mejor en algo en la vida, que muy poca gente puede ser el mejor en algo en el mundo Mucho menos poder decir que fui el número uno en el ranking mundial, o sea, el mejor en la disciplina y en algo en el mundo. También me dio para aprender de cara a mi vida personal, deportiva, de que si te esfuerzas, aunque tengas todo en contra, incluido quien lleva la Federación, las instalaciones, que te rodea todo lo peor...Que puedes llegar a ser el mejor si tú te esfuerzas y te lo crees. Conocí a mi pareja, a gente, conocí a amigos. Sigue siendo una parte importante de mi vida, sigo vinculado, pero hay ciertas personas o personajes que no me importan.

¿Qué grado de implicación tiene ahora con el tiro con arco? ¿Le gustaría involucrarse más con el club, a nivel gallego...?

Ahora de mi tiempo le dedicaré un diez por ciento como mucho. Cuando pueda sí que ayudaré al club, pero ahora estoy liado a tope. En un futuro, si puedo, hay condiciones y saco algún beneficio, sí. Ya me cansé de hacer todo gratis. Me gasté mucho dinero en aprender yo y en hacerlo yo. Y para que no me lo agradezcan, pues no me interesa. ¿Me gustaría hacerlo? Sí. ¿Que probablemente me vincule mucho más? También. Pero primero tengo que hacer mis cosas personales y luego, digamos, ayudaría a Cáritas. Es lo que hay.

Con el club han realizado una jornada de puertas abiertas en las nuevas instalaciones ¿qué tal fue?

Bien, fue muy bien. Más adelante haremos alguna más. Las instalaciones nuevas son un espectáculo. Aún tenemos que acabar, faltan cosas por mejorar, pero supongo que poco a poco el concello y Deputación, espero que nos ayude un poco más para terminarlas y poder darle caña al tema. Ahora estamos por la ley. Está guay y todavía faltan cositas. Pronto va a estar mejor. Es, bajo mi punto de vista, el mejor campo que hay en España para alguien que quiera ser un deportista de alto nivel. Sin lugar a dudas. Porque es copiado en base a los equipo profesionales de Corea del Sur. Tan sólo por eso es el mejor. Incluso mejor que el de la Blume. Puede estar tirando la gente y preparándose a nivel profesional.

Al menos tienen ahora unas instalaciones a la altura de lo que tendrían que haber tenido hace ya algún tiempo

Sí, hace diez años que deberíamos haber tenido estas instalaciones. Pero la vida es así y habrá otra gente que lo pueda disfrutar.

Alvariño continúa encajando las piezas de su vida, con cimientos de la anterior, a la espera de poder llevar a cabo un debut en arco compuesto. Un estreno para el que, sin duda, y siendo además su regreso a la competición, el renovado recinto pontés vestirá sus mejores galas. Como se merece este deportista.