Cabaneses y ponteses llevan a sus dragones al podio en la nueva cita del Nautical Festival

Una de las tripulaciones del club de la villa Cedida

Nuevo fin de semana de celebraciones para el KDM Cabanas y el Náutico Folixa pontés a bordo de sus especiales dragones. Las tripulaciones cabanesa y pontesa participaron en el Nautical Festival en A Coruña, en unas citas sobre 200 metros y con botes de doce deportistas en los que destacaron los nombres de la comarca.

Los cabaneses fueron terceros en la general Cedida

Así, en open sénior se colgaron el oro los remeros del KDM, un cajón al que también subieron sus compañeras de esta misma categoría. Estos podios, junto con otros destacados puestos como los cuartos lugares en dos de las citas de veteranos, llevaron al grupo cabanés al tercer lugar por entidades. Con un triplete de bronces terminó el Náutico Folixa su concurso en A Coruña, gracias a las actuaciones de sus dragones veterano mixto, femenino y BCS Survivor, en una gran jornada de deporte y celebración.