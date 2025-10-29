Los tentáculos del tenis de mesa se expanden hasta Ares

La cita reunió a más de una veintena de participantes entre los siete y los trece años Daniel Alexandre

El tenis de mesa expande sus tentáculos al otro lado de la ría y lo hace gracias al trabajo conjunto del Tenis de Mesa Narón y concello y centro educativo As Mirandas. Una “colonización” de esta disciplina que durante toda la mañana del sábado se pudo ver, disfrutar y sentir en el pabellón municipal de la villa, con la disputa del I Torneo Costa Ártabra.

Un primer paso de cara la creación de una liga comarcal de este deporte y que, si bien en esta primera jornada contó con la participación de más de una veintena de nombres entre los siete y los trece años, la iniciativa está abierta también a público adulto.

Foto de familia de los participantes en la novedosa competición aresana Cedida

Con deportistas tanto de Ares como de Narón, algunos de ellos sin previo contacto con la disciplina, el torneo fue un auténtico éxito que continuará en noviembre en el local social de Santa Icía, en Narón. Un plan perfecto para los fines de semana de invierno, como señala el presidente de la entidad deportiva, Fernando Montero, que anima a todo el mundo a probar “sin miedo. Ahora mismo hay un número creciendo de alevines, benjamines e infantiles. Este tipo de citas les sirve para jugar, disfrutar y aprender a competir”, añade.

Si bien su siguiente paso en esta “conquista” es la entrada de deportista adultos. Pequeños y mayores con el incentivo de jugar en una cita donde todos están en un nivel similar y un buen número de partidos –”es un aliciente”–.

Un evento de promoción de la disciplina y también del deporte, más que competitiva en la que “si en algún momento se pueden juntar 50 o 60 personas, sería estupendo”, señala satisfecho Montero tras esta cita en la que fue Bella Martín la primera en inscribir su nombre como ganadora, con Sabela Fraga y Gael García también en el cajón de esta precursora competición.